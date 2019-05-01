وفاة, شاب, في, غزة, أحرق, نفسه, قبل, أسبوعين,

توفي شاب في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته، إثر إقدامه على إحراق نفسه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة قبل أسبوعين.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب بلال مسعود (29 عاما) وهو من مصابي مسيرات العودة، توفي اليوم في مجمع الشفاء الطبي، متأثرا بإصابته بحروق في مختلف أنحاء جسده.