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الرئيسية | رياضة عالمية



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مواجهة نارية بين برشلونة وليفربول فى دوري ألأبطال الليلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم، إلى ملعب "كامب نو" لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقى برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

 
وكان ليفربول نجح فى التأهل للدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على بورتو البرتغالي بنتيجة 6 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بدور الثمانية، فيما تفوق برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

مباراة برشلونة وليفربول تعد بمثابة نهائى في ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التي يمتلكها كلاً منهما، حيث تتجه الأنظار نحو الثنائى محمد صلاح وليونيل ميسي، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع الفريقين، ويعد محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" حتى الآن برصيد 21 هدفاً، في حين يعتلي ليونيل ميسي صدارة هدافي الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 34 هدفا، بجانب 10 أهداف في دوري الأبطال وهدفين في كأس الملك، ليصل إجمالي أهداف البرغوث حتى الآن 46 هدف في 45 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.
 

ويدخل برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حسم لقب الدوري الإسباني "الليجا" لصالحه ليقطع الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم الثلاثية التاريخية، فيما مازال يواصل ليفربول التحدي مع مانشستر سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" فيسعى للخروج من معقل برشلونة بأخف الأضرار.
 
ويدير مباراة ليفربول الإنجليزي ضد برشلونة الإسبانى، الحكم الهولندي بيورن كويبرس، الذى أعلنه الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا".




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