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اطلاق نار على مجل تجاري في طمرة دون اصابات



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اقدم مجهولون فجر اليوم الاربعاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري في مدينة طمرة يسفر عن أضرار جسيمة دون إصابات تذكر .


وتشهد المدينة حالة غضب عارمة من قبل الأهالي ازاء استمرار حوادث العنف وإطلاق النار في المدينة .

ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.




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