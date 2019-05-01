اطلاق, نار, على, مجل, تجاري, في, طمرة, دون, اصابات,

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يصادف اليوم الأول من أيار، يوم العمال العالمي، حيث يعتبر مناسبة سنوية، يعطل فيه...
توفي شاب في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته، إثر إقدامه على إحراق...
انهيار حائط على منزل ارضي في حي وادي الصقر بمدينة سخنين فجر اليوم الاربعاء...
يبقى الجو اليوم معتدلاً بشكل كبير وترتفع فيه درجات الحرارة، أما يوم الغد يلا يطرأ...
برعاية جمعيات بطيرم ومستشفى الناصرة الانجليزي, المستشفى الفرنسي , مستشفى العائلة...
عثر مساء الثلاثاء على الشابة المفقودة جوان ابو سمور 20 عاماً من رهط بعد ان اختفت...
اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق...
جاء في بيان صادر عن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ان شابة من معليا(18 عاماً)وصلت...
ضبطت شرطة المرور صباح الثلاثاء سائق يبلغ من العمر 20 عاماً من الطيرة قاد سيارته...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :تواصل شرطة إسرائيل مكافحة...