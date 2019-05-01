اطلاق, نار, على, مجل, تجاري, في, طمرة, دون, اصابات,

اقدم مجهولون فجر اليوم الاربعاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري في مدينة طمرة يسفر عن أضرار جسيمة دون إصابات تذكر .

وتشهد المدينة حالة غضب عارمة من قبل الأهالي ازاء استمرار حوادث العنف وإطلاق النار في المدينة .ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.