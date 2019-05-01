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صور - انهيار حائط داخل منزل ارضي في حي وادي الصقر بمدينة سخنين دون اصابات



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انهيار حائط على منزل ارضي في حي وادي الصقر بمدينة سخنين فجر اليوم الاربعاء 

طواقم اطفاء وانقاذ بالتعاون مع جهات اخرى تتواجد في المكان .الحادث ادى الى اضرار في الطابق الارضي المسكون ولم يبلغ عن اصابات علما ان طابق اخرى قيد البناء في هذا المنزل .وقد تم اغلاق المنطقه ويتواجد في المكان رئيس البلديه الى جانب مختصين اخرين .معلومات اوليه




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