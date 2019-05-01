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حالة الطقس .. شهر رمضان سيشهد أجواء حارة



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يبقى الجو اليوم معتدلاً بشكل كبير وترتفع فيه درجات الحرارة، أما يوم الغد يلا يطرأ اي تغيير على درجات الحرارة، بينما يوم الخميس سيشهد إرتفاعاً جديداً على درجات الحرارة حيث يكون الجو حار جداً، ويوم الجمعة تنخفض الحرارة بشكل لافت.


وتشير  الأرصاد الجوية بأن بدايات شهر رمضان ويومه الأول سنشهد أجواء حارة بشكل كبير قبل أن تعود الحرارة للانخفاض من جديد بعد ذلك.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء والأيام القادمة :

اليوم  الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو لطيفاً وربيعيا فوق العادة وتكون الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام ويكون الجو مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.


وفي يوم الخميس  يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون الجو شديد الدفئ وتكون الأجواء اقرب للصيفية منها للربيعية في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ، بينما تكون الحرارة عالية  وجو حار في المناطق السهلية وتسود أجواء حارة جداً في الأغوار والبحر الميت. الرياح تكون شرقية في ساعات الصباح وتتحول الى غربية في ساعات النهار والمساء.


ويوم الجمعة يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة مع فوارق حرارية كبيرة عن الأيام السابقة ويسود جو ربيعي معتدل أقل دفئاً. وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعت مختلفة، ومن المتوقع أن يسود جو بارد في ساعات الليل والفجر الباكر خاصة في المناطق الجبلية.




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