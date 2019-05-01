أياكس, يطرق, أبواب, نهائي, التشامبيونزليج, بفوز, ثمين, أمام, توتنهام,

وضع أياكس أمستردام الهولندي، قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1-0 على مضيفه توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وجاء هدف فوز أياكس بعد مرور 15 دقيقة على بداية المباراة، عن طريق دوني فان دي بيك.وخالف أياكس سيناريو مباراته الماضية أمام يوفنتوس، بتخليه عن الحذر في الدقائق الأولى، ليضع توتنهام تحت الضغط من البداية.وافتقر توتنهام لدقة اللمسة الأخيرة في الثلث الهجومي، لتنتهي كافة هجماته قبل الوصول لمنطقة جزاء أياكس.