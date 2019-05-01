تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-30 22:12:08 العثور على الشابة المفقودة جوان ابو سمور من رهط سالمة ومعافاة |  2019-05-01 00:08:53 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم |  2019-04-30 21:05:00 معليا:كلب يهاجم شابة (18 عاما) ونقلها للمستشفى |  2019-04-30 22:02:45 نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد |  2019-04-30 21:55:29 ضبط سائق(20 عاماً)من الطيرة بقيادة سيارته بسرعة 237 كلم/س |  2019-04-30 19:50:54 هل تؤثر العوامل النفسية مرتبطة بزيادة الوزن |  2019-04-30 19:47:58 اشتية: أمريكا وإسرائيل تشنان حربا مالية علينا لقبول"صفقة القرن" |  2019-04-30 19:45:37 يوفنتوس يرتب لصفقة جديدة من ريال مدريد |  2019-04-30 19:34:15 اعتقال 452 مشتبه بحيازة السلاح منذ بداية عام 2019 في لواء الشمال |  2019-04-30 19:31:57 النائب جبارين في لندن: هناك حاجة لضغط دولي جدي على اسرائيل لتغيير سياساتها‎ |  2019-04-30 19:29:19 اعتقال شاب من ابطن بشبهة حيازة السلاح |  2019-04-30 17:00:52 مدرسة التمريض التابعة لمستشفى الناصرة-الانجليزي تحصل على إمتياز من وزارة الصحة |  2019-04-30 15:22:09 اليوم ذكرى وفاة الشاعر نزار قباني |  2019-04-30 15:20:12 الحكومة الفنزويلية تعلن إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو |  2019-04-30 15:55:22 إسرائيل تستدعي السفيرة الفرنسية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أياكس يطرق أبواب نهائي التشامبيونزليج بفوز ثمين أمام توتنهام



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



وضع أياكس أمستردام الهولندي، قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1-0 على مضيفه توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وجاء هدف فوز أياكس بعد مرور 15 دقيقة على بداية المباراة، عن طريق دوني فان دي بيك.
وخالف أياكس سيناريو مباراته الماضية أمام يوفنتوس، بتخليه عن الحذر في الدقائق الأولى، ليضع توتنهام تحت الضغط من البداية.
وافتقر توتنهام لدقة اللمسة الأخيرة في الثلث الهجومي، لتنتهي كافة هجماته قبل الوصول لمنطقة جزاء أياكس.




كلمات متعلقة

أياكس, يطرق, أبواب, نهائي, التشامبيونزليج, بفوز, ثمين, أمام, توتنهام,

تابعونــا

يوفنتوس يرتب لصفقة جديدة من ريال مدريد يوفنتوس يرتب لصفقة جديدة من ريال مدريد 2019-04-30 | 19:45:37

وجه نادي يوفنتوس أنظاره إلى نجم جديد في ريال مدريد، تحسبًا لضمه إلى صفوف السيدة...

رسالة "واتساب" تكشف رغبة نيمار للرحيل للريال رسالة "واتساب" تكشف رغبة نيمار للرحيل للريال 2019-04-30 | 15:55:36

كشف برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني الشهير عن محادثات بين النجم البرازيلي نيمار...

ريال مدريد مهدد بنهاية مذلة أمام برشلونة ريال مدريد مهدد بنهاية مذلة أمام برشلونة 2019-04-30 | 14:44:31

بات فريق ريال مدريد، مهددًا بالتعرض لنهاية مذلة أمام برشلونة، هذا الموسم في بطولة...

الحذاء الذهبي نحو معانقة ميسي مجددا الحذاء الذهبي نحو معانقة ميسي مجددا 2019-04-30 | 13:31:13

بات حصول نجم برشلونة ليونيل ميسي على الحذاء الذهبي شبه محسوم وبدون منافس بالأخص...

مدرب ليفربول "يتشجع": ملعب برشلونة ليس معبدا مدرب ليفربول "يتشجع": ملعب برشلونة ليس معبدا 2019-04-30 | 11:26:36

قبل يوم واحد عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، قال مدرب ليفربول، يورغن...

30 ألف يورو ثمنا لحذاءي بوغبا "المونديالي" 30 ألف يورو ثمنا لحذاءي بوغبا "المونديالي" 2019-04-30 | 09:52:37

بيع الحذاءان اللذان ارتداهما الفرنسي بول بوغبا في كأس العالم 2018 في كرة القدم حيث...

صلاح يدخل على خط تذاكر كأس أمم أفريقيا بكلام "ساخر جدا" صلاح يدخل على خط تذاكر كأس أمم أفريقيا بكلام "ساخر جدا" 2019-04-30 | 08:25:16

ردّ مهاجم ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، بشكل ساخر على أسعار تذاكر...

كوتينيو: ليفربول ليس صلاح وفيرمينو وماني فقط كوتينيو: ليفربول ليس صلاح وفيرمينو وماني فقط 2019-04-29 | 23:08:51

شدد البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، على ضرورة الحذر خلال مواجهة ليفربول،...

دي يونج يكشف أمنيته قبل الانضمام لبرشلونة دي يونج يكشف أمنيته قبل الانضمام لبرشلونة 2019-04-29 | 19:47:40

لم يتمكن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام، من تجنب الحديث حول ناديه...

أنباء سارة لميسي من فرنسا أنباء سارة لميسي من فرنسا 2019-04-29 | 15:55:16

يبدو أن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بالحذاء الذهبي بات مسألة وقت ليس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثانوية طلعة عارة سالم تحتفل بتخريج الفوج 15 طلابها من مشاركة مدرسة اصابتان متوسطتان حادث طرق سيارة ام الفحم ميعامي التفافي مدينة مشتفشى الناصرة الانجليزي اعياد احتفال الشيخ رائد صلاح المحكمة حكم تصدر قضية وادي الجوز الحركة الاسلامية الشماليةمصادرة اسطوانات اسطوانة غاز بشكل غير قانوين مجد الكروم البعنة حملة كفر مندا سلاح ضبط كارل جوستاف بندقية حملة تفتيششاب مدينة قرية الناصرة اكسال تعرض الطعن حادث شرطة متوسطة طفيفة مستشفى محمد ابو خضير ادانة يوسف بن دافيد شعفاط حرق القدس المحكمة ادانة مدرسة الواصفية الناصرة مناسبة العام الدراسي احتفال ابتدائية سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة اريتيري عامل اصابة مصرع ظنا انه احد منفذي العملية بئر السبع محطة مركزية اطلاق نار شجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين مجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة اصابتان حادث طرق على شارع التفافي الناصرة مقابل أبراج الناصرة شرطة اسعاف المزرعة مشتبه تأييد داعش تنظيم المس شريعة دولة الخلافة الاسلامية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com