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الناصرة تستضيف مؤتمر تطوير سلامة وأمان الطفل



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



برعاية جمعيات بطيرم ومستشفى الناصرة الانجليزي, المستشفى الفرنسي , مستشفى العائلة المقدسة وبلدية الناصرة , عقد صباح اليوم الثلاثاء مؤتمر تطوير سلامة وأمان الطفل في قاعة مستشفى الناصرة الانجليزي .


شارك في المؤتمر ممثلين عن جميعة بطيرم , مدير مستشفى الناصرة الانجليزي د.فهد حكيم , مدير المستشفى الفرنسي د.نائل الياس , ممثلين عن المستشفى الفرنسي , مدير عام بلدية الناصرة د.شريف صفدي .

تخلل المؤتمر كلمات عديدة من قبل اطباء ومختصين حول اصابة الاطفال وخاصة الاطفال العرب , حيث تم عرض احصائيات مقلقة لحوادث اصابة الاطفال حيث 63% منهم من العرب .


مستشارة سلامة وامان الطفل في جمعية بطيرم عبير بخيت قالت للصنارة نت :"بحسب المعطيات الموجود فأن ما يعادل 116 طفل يلقون مصرعهم نتيجة اصابات , منهم ما يقارب الـ 63% من الوسط العربي ، كما وهناك نحو الـ 53% من الاصابات اثر حوادث طرق ، ونحو الـ  46% نتيجة سقوط من ارتفاع ، اما مقابل 12 طفل عربي يتم دهسهم في ساحات المنازل هناك طفل يهودي فقط وهذه احصائية مقلقة .

مدير مستشفى الناصرة الانجليزي في الناصرة:د.فهد حكيم قال:"" بقام هذا المؤتمر لنقول كفى لاصابات الاطفال والتي يشهدها مجتمعنا بشكل يومي  ، يجب دراسة الاحصائيات ومعالجتها ، التقينا اليوم بمشاركة مستشفيات الناصرة والبلدية وجمعية بطيرم من أجل العمل سوياً لتقليل هذه الحوادث ورفع نسبة الوعي لدى المواطنين "

وأضاف د.حكيم:"مقلق ومؤسف جدا ما يحصل وخاصة ان اغلبية الحوادث في ساحات المنازل , كفى كفى كفى , علينا الانتباه في بيوتنا , هناك مشاكل في البناء والبيوت والبنى التحتية , لدينا مشاكل كثيرة في المجتمع العربي , نحن نستقبل سنوياً 30 الف مصاب من الحوادث في قسم الطوارىء وهذا كثير جدا.

اما مدير المستشفى الفرنسي د.نائل الياس قال:"نحن في المستشفى الفرنسي نقوم بعلاج عدد كبير من الاطفال في الناصرة والمنطقة , علينا منع هذه الحوادث عن طريق توعية الاهالي والمرافقين للاطفال والانتباه لكل خطوة موجودين فيها , اذا ننتبه لجميع الاخطار نستطيع منع اي حدث قد يكون مؤسف في النهاية , هناك مسؤولية كبيرة موجودة علينا , يجب أن نأخد هذه المسؤولية من أجل منع الحوادث القادمة".

وأضاف د. نائل الياس:"الاسباب عديدة منها البنية التحتية في المجتمع العربي , علينا الانتباه وعدم السكن في بيت دون جدار واقي , ممنوع ادخال السيارات لساحة المنزل والعمل على تحضير موقف خاص , هناك عدة امور يجب ان نتجنبها لمنع هذه الحوادث ".

الدكتور ابراهيم حربجي مدير مستشفى العائله المقدسه في الناصره قال:"كمدير لمستشفى العائله المقدسه في الناصره اتخذت نهجا بالتعاون مع كافة المؤسسات والأطر التي تعنى بسلامة الصحه في مجتمعنا, مؤتمر مؤسسة بطيرم من اجل عالم آمن للأطفال والذي سيعقد يوم ٣٠ نيسان بالتعاون مع بلدية الناصره ومستشفيات الناصره له أهمية خاصه اذ ان الهدف منه الكشف عن المعطيات السنويه بالغة الخطورة للحوادث التي يتعرض اليها أطفالنا في المجتمع العربي مقارنة مع حوادث الوسط اليهودي ".وأضاف د.حربجي:"يهمني هنا ان ابين دور مستشفى العائله المقدسه من خلال طواقمه الطبيه والتمريضيه في نشر الوعي الصحي للنوادي وطلاب المدارس وكافة المجموعات لاننا نؤمن بان درهم وقايه خير من قنطار علاج ,مشاركتنا هذا العام تتمثل في محاضرة قيمه حول موضوع حوادث الغرق وطرق علاجها والوقايه منها"يقدمها الطبيب المختص نزار سعد مدير قسم الخدج في المستشفى .كلنا شركاء في تحمل المسؤوليه بالتعاون مع مؤسسة بطيرم والمستشفيات والسلطات المحلية من اجل حياة آمنه لأطفالنا".

اما مدير عام بلدية الناصرة د.شريف صفدي قال:"من المهم المشاركة في مثل هذه المؤتمرات , نحن في البلدية على تواصل دائم مع جميع المؤسسات حول موضوع سلامة الطفل ودائماً نكون في المقدمة من أجل العمل على منع هذه الحوادث , المعطيات خطيرة والوسط العربي يعاني من الحوادث اضعاف الوسط اليهودي , هذا يدل اننا بحاجة للعمل من اجل منع هذه الاصابات وعلينا الاستمرار بالعمل والتوعية حتى الحد من هذه الحوادث".




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