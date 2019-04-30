العثور, على, الشابة, المفقودة, جوان, ابو, سمور, من, رهط, سالمة, ومعافاة,

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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق...
جاء في بيان صادر عن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ان شابة من معليا(18 عاماً)وصلت...
ضبطت شرطة المرور صباح الثلاثاء سائق يبلغ من العمر 20 عاماً من الطيرة قاد سيارته...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :تواصل شرطة إسرائيل مكافحة...
عاد الى البلاد اول امس النائب الجبهوي د. يوسف جبارين، وذلك بعد المشاركة بمؤتمر...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :خلال نشاط ميداني...
حصلت مدرسة الناصرة الاكاديمية للتمريض على العلامة الكاملة 100/100 حسب تقييم وزارة...
اعلن مستشفى رمبام في حيفا عن انه سيجري الاسبوع المقبل تجربة جديدة هي الاولى من...
عادت بعثة طلابية مكونة من 29 طالبا و3 معلمين من المدرسة المعمدانية في الناصرة من...
يؤدي أعضاء الكنيست المنتخبون عصر اليوم تصريح الولاء خلال جلسة افتتاحية احتفالية...