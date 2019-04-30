العثور, على, الشابة, المفقودة, جوان, ابو, سمور, من, رهط, سالمة, ومعافاة,

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وأكدت الشرطة أن الشابة عثر عليها سالمة ومعافاة .

عثر مساء الثلاثاء على الشابة المفقودة جوان ابو سمور 20 عاماً من رهط بعد ان اختفت اثارها في تاريخ 24-04-2019 في مدينة عكا .

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