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العثور على الشابة المفقودة جوان ابو سمور من رهط سالمة ومعافاة



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عثر مساء الثلاثاء على الشابة المفقودة جوان ابو سمور 20 عاماً من رهط بعد ان اختفت اثارها في تاريخ 24-04-2019  في مدينة عكا .


وأكدت الشرطة أن الشابة عثر عليها سالمة ومعافاة .
العثور على الشابة المفقودة جوان ابو سمور من رهط سالمة ومعافاة




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