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اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم



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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة ام الفحم مساء الثلاثاء .


الطواقم الطبية وصلت للمكان وقامت بنقل الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت اصابته بين المتوسطة والطفيفة .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم




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