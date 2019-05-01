اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, ام, الفحم,

اصيب شاب بالعشرينيات من عمره بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة ام الفحم مساء الثلاثاء .

الطواقم الطبية وصلت للمكان وقامت بنقل الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت اصابته بين المتوسطة والطفيفة .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .