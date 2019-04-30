معليا:كلب, يهاجم, شابة, (18, عاما), ونقلها, للمستشفى,

جاء في بيان صادر عن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ان شابة من معليا(18 عاماً)وصلت الى مستشفى الجليل الغربي وهي مصابة بجراح اثر تعرضها لهجوم من كلب .

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ضبط سائق(20 عاماً)من الطيرة بقيادة سيارته بسرعة 237 كلم/س 2019-04-30 | 21:55:29 ضبطت شرطة المرور صباح الثلاثاء سائق يبلغ من العمر 20 عاماً من الطيرة قاد سيارته...

اعتقال 452 مشتبه بحيازة السلاح منذ بداية عام 2019 في لواء الشمال 2019-04-30 | 19:34:15 بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :تواصل شرطة إسرائيل مكافحة...

النائب جبارين في لندن: هناك حاجة لضغط دولي جدي على اسرائيل لتغيير سياساتها‎ 2019-04-30 | 19:31:57 عاد الى البلاد اول امس النائب الجبهوي د. يوسف جبارين، وذلك بعد المشاركة بمؤتمر...

اعتقال شاب من ابطن بشبهة حيازة السلاح 2019-04-30 | 19:29:19 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :خلال نشاط ميداني...

مدرسة التمريض التابعة لمستشفى الناصرة-الانجليزي تحصل على إمتياز من وزارة الصحة 2019-04-30 | 17:00:52 حصلت مدرسة الناصرة الاكاديمية للتمريض على العلامة الكاملة 100/100 حسب تقييم وزارة...

مستشفى رمبام - بصدد اجراء تجربة جديدة لعلاج مرض السكري 2019-04-30 | 15:55:47 اعلن مستشفى رمبام في حيفا عن انه سيجري الاسبوع المقبل تجربة جديدة هي الاولى من...

بعثة طلابية للمدرسة المعمدانية الناصرة تعود من تيوان 2019-04-30 | 14:39:01 عادت بعثة طلابية مكونة من 29 طالبا و3 معلمين من المدرسة المعمدانية في الناصرة من...

أعضاء الكنيست يؤدون اليوم تصريح الولاء 2019-04-30 | 13:02:27 يؤدي أعضاء الكنيست المنتخبون عصر اليوم تصريح الولاء خلال جلسة افتتاحية احتفالية...

اجتماع تشاوري في طمرة لمحاربة أفة العنف واطلاق النار 2019-04-30 | 11:47:23 في خطوة غير مسبوقة وبدعوة لتآخي سلمي في مدينة طمرة دعت مجموعة من الشباب الغيورين."...