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معليا:كلب يهاجم شابة (18 عاما) ونقلها للمستشفى



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جاء في بيان صادر عن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ان شابة من معليا(18 عاماً)وصلت الى مستشفى الجليل الغربي وهي مصابة بجراح اثر تعرضها لهجوم من كلب .


الطواقم الطبية قدمت العلاج للشابة ووصفت حالتها بالمتوسطة .
معليا:كلب يهاجم شابة (18 عاما) ونقلها للمستشفى




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