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نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الجيش الاسرائيلي اليوم الثلاثاء عدة بطاريات لمنظومة القبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد تحسبا لحدوث تصعيد محتمل مع قطاع غزة مع قرب حلول عيد الاستقلال ال71 واستضافة مسابقة الغناء الاوروبية اليوروفيجن وذكرى  يوم النكبة الفلسطينية .


ويشار الى ان قوات من الجيش الاسرائيلي قد رصدت مساء امس اطلاق قذيفة صاروخية من القطاع سقطت قرب الشواطئ الاسرائيلية دون وقوع اصابات او اضرار واعلن الناطق بلسان الجيش ان اطلاق القذيفة كان متعمدا من جانب حركة الجهاد الاسلامي وفي اعقاب ذلك اعلن الجيش عن تقليص منطقة الصيد المسموح بها للفلسطينيين من سكان القطاع الى 6 اميال .
نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد




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