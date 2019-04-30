تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-30 21:05:00 معليا:كلب يهاجم شابة (18 عاما) ونقلها للمستشفى |  2019-04-30 22:02:45 نشر بطاريات للقبة الحديدية في انحاء مختلفة من البلاد |  2019-04-30 21:55:29 ضبط سائق(20 عاماً)من الطيرة بقيادة سيارته بسرعة 237 كلم/س |  2019-04-30 19:50:54 هل تؤثر العوامل النفسية مرتبطة بزيادة الوزن |  2019-04-30 19:47:58 اشتية: أمريكا وإسرائيل تشنان حربا مالية علينا لقبول"صفقة القرن" |  2019-04-30 19:45:37 يوفنتوس يرتب لصفقة جديدة من ريال مدريد |  2019-04-30 19:34:15 اعتقال 452 مشتبه بحيازة السلاح منذ بداية عام 2019 في لواء الشمال |  2019-04-30 19:31:57 النائب جبارين في لندن: هناك حاجة لضغط دولي جدي على اسرائيل لتغيير سياساتها‎ |  2019-04-30 19:29:19 اعتقال شاب من ابطن بشبهة حيازة السلاح |  2019-04-30 17:00:52 مدرسة التمريض التابعة لمستشفى الناصرة-الانجليزي تحصل على إمتياز من وزارة الصحة |  2019-04-30 15:22:09 اليوم ذكرى وفاة الشاعر نزار قباني |  2019-04-30 15:20:12 الحكومة الفنزويلية تعلن إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو |  2019-04-30 15:55:22 إسرائيل تستدعي السفيرة الفرنسية |  2019-04-30 15:55:47 مستشفى رمبام - بصدد اجراء تجربة جديدة لعلاج مرض السكري |  2019-04-30 14:39:01 بعثة طلابية للمدرسة المعمدانية الناصرة تعود من تيوان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ضبط سائق(20 عاماً)من الطيرة بقيادة سيارته بسرعة 237 كلم/س



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



ضبطت شرطة المرور صباح الثلاثاء سائق يبلغ من العمر 20 عاماً من الطيرة قاد سيارته بسرعة 237 كلم/س على شارع رقم 6 عابر اسرائيل في مقطع السرعه المسموحة فيه 90 كلم/س.


رجال الشرطة قاموا بايقاف السائق الذي ادعى انه في طريقه الى جامعة اريئيل , تم اعتقاله وتقديم لائحة اتهام بحقه وتمديد اعتقاله حتى يوم غد الاربعاء وتم سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوماً.




كلمات متعلقة

ضبط, سائق(20, عاماً)من, الطيرة, بقيادة, سيارته, بسرعة, 237, كلم/س,

تابعونــا

معليا:كلب يهاجم شابة (18 عاما) ونقلها للمستشفى معليا:كلب يهاجم شابة (18 عاما) ونقلها للمستشفى 2019-04-30 | 21:05:00

جاء في بيان صادر عن مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ان شابة من معليا(18 عاماً)وصلت...

اعتقال 452 مشتبه بحيازة السلاح منذ بداية عام 2019 في لواء الشمال اعتقال 452 مشتبه بحيازة السلاح منذ بداية عام 2019 في لواء الشمال 2019-04-30 | 19:34:15

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :تواصل شرطة إسرائيل مكافحة...

النائب جبارين في لندن: هناك حاجة لضغط دولي جدي على اسرائيل لتغيير سياساتها‎ النائب جبارين في لندن: هناك حاجة لضغط دولي جدي على اسرائيل لتغيير سياساتها‎ 2019-04-30 | 19:31:57

عاد الى البلاد اول امس النائب الجبهوي د. يوسف جبارين، وذلك بعد المشاركة بمؤتمر...

اعتقال شاب من ابطن بشبهة حيازة السلاح اعتقال شاب من ابطن بشبهة حيازة السلاح 2019-04-30 | 19:29:19

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :خلال نشاط ميداني...

مدرسة التمريض التابعة لمستشفى الناصرة-الانجليزي تحصل على إمتياز من وزارة الصحة مدرسة التمريض التابعة لمستشفى الناصرة-الانجليزي تحصل على إمتياز من وزارة الصحة 2019-04-30 | 17:00:52

حصلت مدرسة الناصرة الاكاديمية للتمريض على العلامة الكاملة 100/100 حسب تقييم وزارة...

مستشفى رمبام - بصدد اجراء تجربة جديدة لعلاج مرض السكري مستشفى رمبام - بصدد اجراء تجربة جديدة لعلاج مرض السكري 2019-04-30 | 15:55:47

اعلن مستشفى رمبام في حيفا عن انه سيجري الاسبوع المقبل تجربة جديدة هي الاولى من...

بعثة طلابية للمدرسة المعمدانية الناصرة تعود من تيوان بعثة طلابية للمدرسة المعمدانية الناصرة تعود من تيوان 2019-04-30 | 14:39:01

عادت بعثة طلابية مكونة من 29 طالبا و3 معلمين من المدرسة المعمدانية في الناصرة من...

أعضاء الكنيست يؤدون اليوم تصريح الولاء أعضاء الكنيست يؤدون اليوم تصريح الولاء 2019-04-30 | 13:02:27

يؤدي أعضاء الكنيست المنتخبون عصر اليوم تصريح الولاء خلال جلسة افتتاحية احتفالية...

اجتماع تشاوري في طمرة لمحاربة أفة العنف واطلاق النار اجتماع تشاوري في طمرة لمحاربة أفة العنف واطلاق النار 2019-04-30 | 11:47:23

في خطوة غير مسبوقة وبدعوة لتآخي سلمي في مدينة طمرة دعت مجموعة من الشباب الغيورين."...

قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!! قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!! 2019-04-30 | 11:17:17

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تلقت الشرطة خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عين الاسد وفاة الطالب بلال عامر احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي بث مباشرريال مدريدروما دوري ابطال اوربامشاهدة يوتويب روما ريال مدريديلا شوت ريال مدريداون لاينكورة اون لايناحتراق بيت سخنين اضرار جسيمة اصابات دون اضرار التحقيق مواجهات غضب مظاهرة قطرية القدس رفضا قانون كامينتس تسريع اوامر هدم بيوت عربية اصابة رجل اطلاق نار بالغة مدينة اللد شرطة اسعاف مستشفى انزلاق خلاط باطون طمرة اصطدام سيارتين اصابة امرأة عامود كهرباء الناصرة مواجهات اعتقالات مشتبهين ارام النار مواجهات مع ا الشرطة القاء حجارة تمديد اعتقال محكمة حريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ دوار الليونز نادي افتتاح دوار الناصرة بلدية الناصرة حي مسمار حي المسكوبية الناصرة احتراق بيت اطفاء مدينة اخماد اضرار دون اصابات اشرف محمد عباس طه كفر قاسم مصرع الشيخ حادث عملسعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو أهالي طمرة مشروع سكني اقامة بناء 1600 وحدة سكنية شرقي المدينة دائرة اراضي اسرائيل اقامة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com