ضبط, سائق(20, عاماً)من, الطيرة, بقيادة, سيارته, بسرعة, 237, كلم/س,

ضبطت شرطة المرور صباح الثلاثاء سائق يبلغ من العمر 20 عاماً من الطيرة قاد سيارته بسرعة 237 كلم/س على شارع رقم 6 عابر اسرائيل في مقطع السرعه المسموحة فيه 90 كلم/س.

رجال الشرطة قاموا بايقاف السائق الذي ادعى انه في طريقه الى جامعة اريئيل , تم اعتقاله وتقديم لائحة اتهام بحقه وتمديد اعتقاله حتى يوم غد الاربعاء وتم سحب رخصة القيادة لمدة 30 يوماً.