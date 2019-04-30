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هل تؤثر العوامل النفسية مرتبطة بزيادة الوزن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ليست الوجبات السريعة وحدها المتهمة بالتسبب في زيادة الوزن، لأن لهذه الظاهرة عوامل نفسية مرتبطة بزيادة الضغوط والتوتر والإجهاد، هذا ما توصل له باحثون في معهد غارفان للبحوث الطبية في أستراليا.

وأكد الباحثون أن من يطبقون نظاما صحيا يحوي نسبة كبيرة من السعرات الحرارية عرضة لزيادة كبيرة في الوزن إذا كانوا تحت الإجهاد والضغط. فهذان العنصران يؤثران بشكل كبير على طبيعة حرق الجسم للسعرات الحرارية.
فتحت الضغط العقل يفرز مركبا يعرف اختصارا بـ "ان بي واي NPY" وهو المسؤول بشكل كبير عن زيادة الوزن حيث يؤثر على قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة.
وفي حالة التعرض لضغط كبير يؤدي هذا المركب إلى تحفيز رغبة الجسم في تناول الطعام حيث يحفز على تناول المزيد من الطعام و تقليل الشعور بالامتلاء.
ورغم النتائج التي توصل لها البحث بارتباط الإجهاد بالسمنة، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن هذه الدراسة أجريت على الفئران، لذا فإنه من غير الممكن قياس ترجمة عوامل الضغط وحرق السعرات الحرارية مع البشر حتى الآن.
هل تؤثر العوامل النفسية مرتبطة بزيادة الوزن




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