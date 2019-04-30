يوفنتوس, يرتب, لصفقة, جديدة, من, ريال, مدريد,

وجه نادي يوفنتوس أنظاره إلى نجم جديد في ريال مدريد، تحسبًا لضمه إلى صفوف السيدة العجوز في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لبرنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن يوفنتوس يسعى لضم الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، في الصيف المقبل.ولا يحظى سيبايوس بدعم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، والذي يستهدف ضم وجوه جديدة في خط الوسط خلال الميركاتو المقبل.وكان يوفنتوس يراقب كل من مارسيلو وإيسكو من ريال مدريد، ولكن عودة زيدان قللت من حظوظ انتقال الثنائي إلى السيدة العجوز.وأنهى اليوفي حتى الآن صفقة واحدة في الصيف المقبل، بعد أن تعاقد مع الويلزي آرون رامزي، قادمًا من آرسنال في صفقة مجانية.