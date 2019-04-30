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اعتقال 452 مشتبه بحيازة السلاح منذ بداية عام 2019 في لواء الشمال



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 بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :خلال النشاطات التي نفذت *خلال الأسابيع الثلاثة الماضية* في بلدات مختلفة في منطقة الشمال، حيث ضبط أفراد شرطة اسرائيل بما فيهم من حرس الحدود الأسلحة التالية:

*في بلدة عبلين ومن خلال تفتيش مجمع سكني، تم العثور على بندقية من نوع كارل غوستاف.
*في قرية حطيم- خلال تفتيش منطقة مفتوحة، تم ضبط مسدس.
*في قرية نحف تم ضبط  قنبلة صوتية في ساحة المنزل.
* في مدينة الناصرة، خلال تفتيش داخل سيارة، تم ضبط مسدس من نوع يريحو.
* في بلدة الزرازير،  خلال تفتيش حقل زيتون، تم ضبط على بندقية كارل جوستاف. وبعد تفتيش احد البيوت تم ضبط بندقية ايروسفت من طراز m16.
* في اكسال خلال تفتيش احد البيوت، تم ضبط بندقية من نوع كارل جوستاف ومسدس ايروسفت.
* في طمرة أثناء التفتيش في مجمع لخردة، تم ضبط مسدس.
* في نحف خلال تفتيش ساحة احدى المنازل، تم ضبط  قنبلة صوتية.
* في الزرازير من خلال تفتيش أراضي زراعية تم ضبط مسدس .

* في قرية الشبلي خلال تفتيش ساحة منزل، تم العثور على بندقية من نوع كارل جوستاف.
*في شفاعمر خلال تفتيش احدى المنازل تم ضبط مسدس للمفرقعات.
* في عبلين خلال تفتيش احدى المحلات التجارية تم ضبط بندقية صيد.

 منذ بداية عام 2019 فقط ، تم القبض في المنطقة لواء الشمال* :
* 55 بندقية ( منها 4 ايروسفت).
* 144 مسدس (منها 62 ايروسفت).
* 50 قنبلة يدوية.
 *42  عبوات ناسفة.
* 221 زجاجات حارقة.
* 157 قواعد العاب نارية + 126 مفرقعات
* 6 قذائف ار بي جي.
منذ بداية العام، تم إلقاء القبض على 452 مشتبه بحيازتة أسلحة غير قانونية استخدامها والتجارة بها. هذا  وأدت التحقيقات المهنية والسريعة حتى الآن إلى تقديم 53 لائحة اتهام وتم توقيف 70 مشتبة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم.




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