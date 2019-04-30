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اعتقال شاب من ابطن بشبهة حيازة السلاح



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :خلال نشاط ميداني للشرطة بهدف الحفاظ عل الأمن العام، والحد من ظاهرة حيازة الأسلحة غير القانونية من قبل عناصر إجرامية وعناصر أخرى، عثرت الشرطة هذا الصباح على بندقيتين من نوع كارلو وذخيرة في بلدة ابطن.

 خلال النشاط الذي قام افراد الشرطة بما فيهم من حرس الحدود، تم ضبط بندقيتين من نوع كارلو ومشطي ذخيرة مليئين، تم توقيف أحد سكان المكان يبلغ من العمر 21 على ذمة التحقيق.
 تم فحص الأسلحة في المكان على يد محققو التشخيص الجنائي وسيتم إحالتهم لفحص المهني في مختبرات التشخيص الجنائي في المقر الوطني لشرطة اسرائيل.
 هذا وسيحال المشتبة  الى المحكمة بحسب متطلبات التحقيق من اجل تقديم طلب لتمديد فترة توقيفه.
التحقيق في القضية مستمر
اعتقال شاب من ابطن بشبهة حيازة السلاح




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