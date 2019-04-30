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مدرسة التمريض التابعة لمستشفى الناصرة-الانجليزي تحصل على إمتياز من وزارة الصحة



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حصلت مدرسة الناصرة الاكاديمية للتمريض على العلامة الكاملة 100/100 حسب تقييم وزارة الصحة والذي قام بفحص مستوى المدرسة في مجالات عدة مثل: قوانين المؤسسة، طاقم المحاضرين والمرافقين، الطلاب وبرامج التعليم.


يأتي هذا التفوق ليحافظ على الامتياز الذي حازت عليه المدرسة من قِبَل وزارة الصحة لسنة 2018 كثاني أحسن مدرسة تمريض في البلاد.


وفي حديثنا مع مديرة المدرسة، د. أمل خازن، أشارت على ان المدرسة تواكب كافة التطورات في المجال التمريضي والتعليمي لمصلحة طلابها وتستمر للسنة الثالثة على التوالي ببرنامج اللقب الأول في التمريض بالاشتراك مع كلية عيمك يزراعيل الاكاديمية.


كما وأشارت إلى التسهيلات والدعم الذين توفرها المدرسة للطلاب لتحسين تحصيلهم لكي يستوفوا شروط القبول لتعليم اللقب الأول وذلك كجزء من مسيرة التزام المدرسة اتجاه مجتمعنا وأبناءه.





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