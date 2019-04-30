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نادين نجيم تتعرض لمقلب في كواليس "خمسة ونص"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ الجمهور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة تعرضها لمقلب في كواليس تصويرها مسلسل "خمسة ونص".



وظهرت نجيم في الفيديو وهي تدخل في مشادّة كلامية حصلت بينها وأحد الأشخاص من فريق العمل، ظهر يستفزها رداً على استفسارها منه أين يجب أن تنظر إلى الممثل ​معتصم النهار​ لأجل الإضاءة المناسبة، قائلاً لها: "أنا بدي مثّل عنك؟ انظري كيفما تريدين، ما يهمني هو أن تكون نتيجة الإضاءة صحيحة".


لتردّ هي عليه غاضبةً: "هناك أمور تخطت حدودها، فليفسر لي احد ما يجري"، وتابعت: "فهمت يا حبيبي! أريد أن أنظر إليه (معتصم النهار) واحصل على تعبير، بتقلي انتي بتمثلي هيدي شغلتك؟!، وانت شغلتك يا عيني".




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