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زادت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، من قلق متابعي الفنانة السورية رغدة، بعد أن...
لفت انتباه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تعليق إحدى المتابعات على حسابها...
دخلت عارضة أزياء صومالية-أميركية التاريخ، بعدما أصبحت أول فتاة ترتدي "البوركيني"...
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سخر الفنان المصري أحمد حلمي من تصرف الفنانة اللبنانية نجوى كرم المفاجئ في العرض...
تحدث فنان سوري ، عن تفاصيل مشاركته في "باب الحارة 10" الذي سيبث خلال شهر رمضان...
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