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رسالة "واتساب" تكشف رغبة نيمار للرحيل للريال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني الشهير عن محادثات بين النجم البرازيلي نيمار ومواطنه مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف "الملكي" في الموسم المقبل.



وقال البرنامج أن نيمار أبلغ مارسيلو من خلال رسالة نصية على تطبيق "واتساب" عن رغبته في اللعب لصالح فريق العاصمة المدريدية والرحيل عن باريس سان جيرمان.


وأشار البرنامج إلى أن اللاعب على علاقة جيدة بعدد كبير من لاعبي ريال مدريد وخاصة بزملائه في منتخب السامبا مثل مارسيلو كاسيميرو وفينيسيوس جونيور.


وأضاف البرنامج أن اللاعبين تبادلا بعض الرسائل على "واتساب" انتهت بأن أعلن نيمار عن رغبته في الرحيل عن فريق العاصمة الباريسية، والانتقال لـ"الميرينغي".


ويرغب نيمار الذي رحل عن برشلونة قبل عامين في الرحيل إلى فريق جديد يكون قادرا على حصد الألقاب على الصعيد القاري، وسبق أن سعى ريال مدريد لضمه في الموسم الماضي، إلا أن إدارة النادي الفرنسي رفضت التخلي عنه.



وودع فريق باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الثمانية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.


بالمقابل يعيش ريال مدريد أسوأ مواسمه خلال العام الجاري بعد أن خرج من موسمه على الصعيد المحلي والأوروبي خالي الوفاض، كما شهد الموسم تعاقب ثلاثة مدربين على تدريب الفريق المدريدي، في ظاهرة غريبة وغير معتادة داخل "قلعة الملكي".




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