تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-30 15:22:09 اليوم ذكرى وفاة الشاعر نزار قباني |  2019-04-30 15:20:12 الحكومة الفنزويلية تعلن إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو |  2019-04-30 15:55:22 إسرائيل تستدعي السفيرة الفرنسية |  2019-04-30 15:55:47 مستشفى رمبام - بصدد اجراء تجربة جديدة لعلاج مرض السكري |  2019-04-30 14:39:01 بعثة طلابية للمدرسة المعمدانية الناصرة تعود من تيوان |  2019-04-30 14:36:53 واشنطن تدرس إعلان الإخوان المسلمين 'منظمة إرهابية' |  2019-04-30 13:30:08 إعلامية مصرية: ادعوا لرغدة "يارب تقوم بالسلامة" |  2019-04-30 13:04:53 تفاصيل جديدة عن مقتل المصرية مريم في بريطانيا |  2019-04-30 13:02:27 أعضاء الكنيست يؤدون اليوم تصريح الولاء |  2019-04-30 12:11:05 رسالة غريبة من البابا فرنسيس إلى "الحلاقين" |  2019-04-30 12:03:01 الهند تصوّت - 40 يوماً و900 مليون ناخب!! |  2019-04-30 11:47:23 اجتماع تشاوري في طمرة لمحاربة أفة العنف واطلاق النار |  2019-04-30 11:30:02 أوغندا - فيلة شرسة تقتل قرويَّيْن بعد هروبها من محمية طبيعية! |  2019-04-30 11:17:17 قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!! |  2019-04-30 10:53:09 وزارة حماية البيئة : أسراب الخنافس السوداء المنتشرة في البلاد غير ضارة ولا تنقل امراضا ولا داع لرشها بالمبيدات |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اكتشاف 200 ألف فيروس مجهول مختبئة في أعماق المحيطات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون في جامعة أوهايو، أن هناك حوالي 200 ألف فيروس مختلف كامن في أعماق المحيطات في جميع أنحاء العالم.




وعثر على هذه الكمية المذهلة للحياة الفيروسية في خمس مناطق محيطية، يطلق عليها اسم "مناطق بيئية متميزة"، وتقع في المحيطات القطبية الشمالية والقطبية بأكملها، وكذلك أعماق معينة من المحيطات الأكثر دفئا.



وقال العلماء إن معظم الفيروسات لم يسبق لها مثيل من قبل، وأن هذه الدراسة وجدت 12 ضعفا لعدد الفيروسات المعروفة من قبل.


ويمكن أن تكشف نتائج الفيروسات البالغ عددها 19528 فيروسا، كيف تؤثر العوامل الممرضة على النظم الإيكولوجية للمحيطات.


ووجد الباحثون أن معظم الفيروسات غير ضارة بالبشر، ولكنها يمكن أن تصيب الحياة البحرية مثل الحيتان والأسماك.


وتشير الدراسة أيضا إلى أنها يمكن أن تساعد الباحثين على اكتشاف كيفية مكافحة تغير المناخ من خلال الهندسة الحيوية للمحيطات.


وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج خلال رحلة بحرية من القطب إلى القطب، استغرقت أكثر من 10 سنوات لاستكمالها، على متن سفينة تعرف  باسم "تارا"، حيث قاموا خلال هذه الرحلة بجمع عينات المحيطات من أعماق تصل إلى 4 آلاف متر، ثم شحنوا العينات إلى المختبرات لتحليلها.


وحدد الباحثون سلالات جديدة من تحليل الميكروبات والكائنات الحية التي وجدوها، وتوصلوا إلى أن المحيط المتجمد الشمالي يحتوي على الكثير من أنواع الفيروسات، في حين أن الاعتقاد السابق كان يشير إلى أن خط الاستواء سيكون النقطة الساخنة للتنوع الميكروبي.


وتنتج الكائنات البحرية نصف الأكسجين الذي يستهلكه الإنسان، ويزيل المحيط نصف ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من البشر في الغلاف الجوي، ولهذا، ستساعد الدراسة الجديدة العلماء على نحو أكثر دقة في حساب توازن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الجو.




كلمات متعلقة

اكتشاف, 200, ألف, فيروس, مجهول, مختبئة, في, أعماق, المحيطات,

تابعونــا

تحديد هوية ملكة مصر المجهولة تحديد هوية ملكة مصر المجهولة 2019-04-30 | 14:53:31

توصل علماء المصريات بجامعة كيبيك الكندية إلى استنتاج مفاده، بأنه قبل أن يعتلي توت...

تسريب: هذا هو هاتف آيفون الجديد تسريب: هذا هو هاتف آيفون الجديد 2019-04-30 | 13:36:00

قال موقع "فوربس" الأميركي إن التحديثات التي ستطرأ على هاتف آيفون "أكس 11" الجديد...

أوغندا - فيلة شرسة تقتل قرويَّيْن بعد هروبها من محمية طبيعية! أوغندا - فيلة شرسة تقتل قرويَّيْن بعد هروبها من محمية طبيعية! 2019-04-30 | 11:30:02

هربت أفيال برية شرسة من محمية الملكة إليزابيث الوطنية في أوغندا، وقتلت رجلا...

إطلاق "ماريو" في الهواتف الذكية! إطلاق "ماريو" في الهواتف الذكية! 2019-04-30 | 08:32:03

من المقرر إطلاق نسخة لعبة نينتندو "ماريو كارت"، التي طال انتظارها، عبر الهواتف...

"الدنيا ربيع والجو بديع".. مصر تحتفل بشم النسيم! "الدنيا ربيع والجو بديع".. مصر تحتفل بشم النسيم! 2019-04-29 | 15:55:05

يحتفل المصريون اليوم 29 أبريل بعيد شم النسيم، أحد أهم أعياد مصر الفرعونية التي...

"أستون مارتن" توسع أسرة سياراتها الفارهة "أستون مارتن" توسع أسرة سياراتها الفارهة 2019-04-29 | 12:03:20

تتحضر شركة "أستون مارتن" لإطلاق سيارة رياضية جديدة، لتضمها لأسرة سياراتها...

العثور على ثاني أكبر ماسة في التاريخ العثور على ثاني أكبر ماسة في التاريخ 2019-04-29 | 10:20:19

عُثر في ​بوتسوانا​ على ثاني أكبر ماسة في ​التاريخ​، لكن تبيّن أنهّا ليست بقيمة...

أبوظبي.. أول مذيع "روبوت" ناطق بالعربية في العالم أبوظبي.. أول مذيع "روبوت" ناطق بالعربية في العالم 2019-04-29 | 08:39:55

أعلنت أبوظبي للإعلام عن استقطاب وتطوير أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي...

صيني يقاضي متجرا بعد "خدعة الـ0.008 دولار" صيني يقاضي متجرا بعد "خدعة الـ0.008 دولار" 2019-04-28 | 09:47:51

قام مواطن صيني برفع دعوى قضائية ضد متجر ، بعد أن أعاد له موظف جزءا من المبلغ...

ناسا تخطط لكارثة "مزيفة" استعداد لـ "يوم القيامة"! ناسا تخطط لكارثة "مزيفة" استعداد لـ "يوم القيامة"! 2019-04-26 | 20:21:13

تخطط ناسا لعرض سيناريو يوم القيامة المتمثل في احتمال اصطدام كويكب كارثي بالأرض،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حزب الوفاء الاصلاح الناصرة مؤتمر صحفي انطلاقة العمل الاعلان عربي جديد الساحة السياسية اكسال القاء حجارة مفرق الكراجات الناصرة انفاق حريق سمجد سلطة اطفاء ام الفحم حدوث حال تدابير سبل الامن الامان الجزار سمجد مصلى نساء امطار سيول منطقة الجنوب ارصاد جوية برد شرطة اغلاق شوارع مصادرة اسطوانات اسطوانة غاز بشكل غير قانوين مجد الكروم البعنة حملة لوكس سامر مباركي الفتى يندفع الى الملعب لمصافحة مصافحة الحارس الايطالي بوفون مصرع عامل وفاة سقط عليه جسم ثقيل مصنع كفر قاسم اسعاف شرطة سقط عليه سودان سوداني اطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحققمنعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم جولة ثانية باقة الغربية انتخابات رئاسة اقتراع مشاركة بلديةهيثم يوف محمد بياطرة نظرات عدائية بحرني بحرته منتجع الساخنة قتل اطلاق نار مسيرة حاشدة في عين ماهل نصرة للحركة الإسلاميةعدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد سطو مسلح فرع بنك مدينة حيفا مسلح سرقة مبلغ من المال فر هاربا احمد ابو نهيا معاوية قرية دهس حادث تراكتور زراعي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com