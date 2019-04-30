الحكومة, الفنزويلية, تعلن, إحباط, محاولة, الانقلاب, العسكري, ضد, الرئيس, نيكولاس, مادورو,

وأكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو رفض أي محاولة للانقلاب على السلطات الشرعية في البلاد.

أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

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