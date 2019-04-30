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الحكومة الفنزويلية تعلن إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو.




وأكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو رفض أي محاولة للانقلاب على السلطات الشرعية في البلاد.




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