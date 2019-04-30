تحديد, هوية, ملكة, مصر, المجهولة,

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كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون في جامعة أوهايو، أن هناك حوالي 200 ألف فيروس مختلف...
قال موقع "فوربس" الأميركي إن التحديثات التي ستطرأ على هاتف آيفون "أكس 11" الجديد...
هربت أفيال برية شرسة من محمية الملكة إليزابيث الوطنية في أوغندا، وقتلت رجلا...
من المقرر إطلاق نسخة لعبة نينتندو "ماريو كارت"، التي طال انتظارها، عبر الهواتف...
يحتفل المصريون اليوم 29 أبريل بعيد شم النسيم، أحد أهم أعياد مصر الفرعونية التي...
تتحضر شركة "أستون مارتن" لإطلاق سيارة رياضية جديدة، لتضمها لأسرة سياراتها...
عُثر في بوتسوانا على ثاني أكبر ماسة في التاريخ، لكن تبيّن أنهّا ليست بقيمة...
أعلنت أبوظبي للإعلام عن استقطاب وتطوير أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي...
قام مواطن صيني برفع دعوى قضائية ضد متجر ، بعد أن أعاد له موظف جزءا من المبلغ...
تخطط ناسا لعرض سيناريو يوم القيامة المتمثل في احتمال اصطدام كويكب كارثي بالأرض،...