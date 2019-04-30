مستشفى رمبام - بصدد اجراء تجربة جديدة لعلاج مرض السكري

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عادت بعثة طلابية مكونة من 29 طالبا و3 معلمين من المدرسة المعمدانية في الناصرة من...
يؤدي أعضاء الكنيست المنتخبون عصر اليوم تصريح الولاء خلال جلسة افتتاحية احتفالية...
في خطوة غير مسبوقة وبدعوة لتآخي سلمي في مدينة طمرة دعت مجموعة من الشباب الغيورين."...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تلقت الشرطة خلال...
اكدت وزارة الحفاظ على البيئة اليوم الثلاثاء ان الخنفساء السوداء التي انتشرت في...
تم امس الاثنين وبمشاركة واسعة تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة في المسجد الاقصى...
باشرت شركة التطوير وبالتنسيق والتعاون مع بلدية عكا بتركيب عرائش جديدة وموحدة...
حريق شب الليله في مطعم ببلدة كفرياسيف وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق...
اليوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبياً الى حار وجافاً ، ويطرأ انخفاض على درجات...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...