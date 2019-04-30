ما, الحد, الأقصى, من, السكر, للطفل, في, اليوم؟,

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يربط العلماء الإجهاد في العمل وقلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب...
يلعب الطعام الذي نتناوله دورا رئيسيا في عملية الهضم، ويمكن للنظام الغذائي الصحي...
كشفت دراسة حديثة أن عدم القدرة على شم عدد من الروائح قد يكون علامة منذرة ومؤشرا...
يعمل علماء في جامعة طوكيو اليابانية على مشروع طموح يرمي لحل مشكلة البحث عن أعضاء...
كشفت دراسة جديدة أن الهواتف الذكية المتصلة بشبكات الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) لها...
يستيقظ البعض مع شعور بالتعب والإرهاق، فيلجأون مباشرة إلى القهوة علها تنقذهم. لكن...
توصلت دراسة جديدة إلى أن الرغبة الشديدة التي تدفعنا إلى تناول الطعام اللذيذ...
يُقبل كثير من الناس على اللحوم بشراهة، من دون أن يدركوا أن هناك "لحما آخر" أرخص...
قالت دراسة حديثة إن تعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأموات سيفوق...
يعد تجلط الدم العامل الرئيس المسبب لوفاة الملايين حول العالم، وتساعد أطعمة عديدة...