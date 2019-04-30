بعثة, طلابية, للمدرسة, المعمدانية, الناصرة, تعود, من, تيوان,

عادت بعثة طلابية مكونة من 29 طالبا و3 معلمين من المدرسة المعمدانية في الناصرة من تيوان للبلاد بعد قضاء عشرة ايام هناك خلال فرصة الربيع.واشتملت البعثة زيارة مدارس وجامعات في مدن عديدة في تيوان ولقاءات عديدة مع مجموعات طلابية. وقامت البعثة خلال الزيارة بالاشتراك بورشات عمل مع طلاب محليين من طلاب تيوان، بحضور ممثل عن وزارة الثقافة التيواني والسفير الاسرائيلي في البلاد. وقدم طلاب البعثة محاضرات قصيرة في مجالات البيئة، المساواة، الفقر العالمي وغيرها.كما اطلع طلاب البعثة على الثقافة التيوانية في العاصمة تايبي اضافة لمناطق جبلية في وسط البلاد وبين السكان الاصليين (الابرجنيز) وكذلك في مناطق الجنوب. وقام طلاب البعثة من الناصرة بتقديم الشرح عن ثقافتهم وعاداتهم وتاريخهم.ولاقت الزيارة اهتماما خاصا في وسائل الاتصال المحلية.يذكر ان هذه هي البعثة لتيوان هي الثانية لطلاب المعمدانية بعد اشتراك 31 طالباً فيها العام الماضي.