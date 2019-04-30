تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-30 15:22:09 اليوم ذكرى وفاة الشاعر نزار قباني |  2019-04-30 15:20:12 الحكومة الفنزويلية تعلن إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو |  2019-04-30 15:55:22 إسرائيل تستدعي السفيرة الفرنسية |  2019-04-30 15:55:47 مستشفى رمبام - بصدد اجراء تجربة جديدة لعلاج مرض السكري |  2019-04-30 14:39:01 بعثة طلابية للمدرسة المعمدانية الناصرة تعود من تيوان |  2019-04-30 14:36:53 واشنطن تدرس إعلان الإخوان المسلمين 'منظمة إرهابية' |  2019-04-30 13:30:08 إعلامية مصرية: ادعوا لرغدة "يارب تقوم بالسلامة" |  2019-04-30 13:04:53 تفاصيل جديدة عن مقتل المصرية مريم في بريطانيا |  2019-04-30 13:02:27 أعضاء الكنيست يؤدون اليوم تصريح الولاء |  2019-04-30 12:11:05 رسالة غريبة من البابا فرنسيس إلى "الحلاقين" |  2019-04-30 12:03:01 الهند تصوّت - 40 يوماً و900 مليون ناخب!! |  2019-04-30 11:47:23 اجتماع تشاوري في طمرة لمحاربة أفة العنف واطلاق النار |  2019-04-30 11:30:02 أوغندا - فيلة شرسة تقتل قرويَّيْن بعد هروبها من محمية طبيعية! |  2019-04-30 11:17:17 قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!! |  2019-04-30 10:53:09 وزارة حماية البيئة : أسراب الخنافس السوداء المنتشرة في البلاد غير ضارة ولا تنقل امراضا ولا داع لرشها بالمبيدات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بعثة طلابية للمدرسة المعمدانية الناصرة تعود من تيوان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




عادت بعثة طلابية مكونة من 29 طالبا و3 معلمين من  المدرسة المعمدانية في الناصرة من تيوان للبلاد بعد قضاء عشرة ايام هناك خلال فرصة الربيع.


واشتملت البعثة زيارة مدارس وجامعات في مدن عديدة في تيوان ولقاءات عديدة مع مجموعات طلابية. وقامت البعثة خلال الزيارة بالاشتراك بورشات عمل مع طلاب محليين من طلاب تيوان، بحضور ممثل عن وزارة الثقافة التيواني والسفير الاسرائيلي في البلاد. وقدم طلاب البعثة محاضرات قصيرة في مجالات البيئة، المساواة، الفقر العالمي وغيرها.


كما اطلع طلاب البعثة على الثقافة التيوانية في العاصمة تايبي اضافة لمناطق جبلية في وسط البلاد وبين السكان الاصليين (الابرجنيز) وكذلك في مناطق الجنوب. وقام طلاب البعثة من الناصرة بتقديم الشرح عن  ثقافتهم وعاداتهم وتاريخهم.


ولاقت الزيارة اهتماما خاصا في وسائل الاتصال المحلية.


يذكر ان هذه هي البعثة لتيوان هي الثانية لطلاب المعمدانية بعد اشتراك 31 طالباً فيها العام الماضي.





كلمات متعلقة

بعثة, طلابية, للمدرسة, المعمدانية, الناصرة, تعود, من, تيوان,

تابعونــا

مستشفى رمبام - بصدد اجراء تجربة جديدة لعلاج مرض السكري مستشفى رمبام - بصدد اجراء تجربة جديدة لعلاج مرض السكري 2019-04-30 | 15:55:47

اعلن مستشفى رمبام في حيفا عن انه سيجري الاسبوع المقبل تجربة جديدة هي الاولى من...

أعضاء الكنيست يؤدون اليوم تصريح الولاء أعضاء الكنيست يؤدون اليوم تصريح الولاء 2019-04-30 | 13:02:27

يؤدي أعضاء الكنيست المنتخبون عصر اليوم تصريح الولاء خلال جلسة افتتاحية احتفالية...

اجتماع تشاوري في طمرة لمحاربة أفة العنف واطلاق النار اجتماع تشاوري في طمرة لمحاربة أفة العنف واطلاق النار 2019-04-30 | 11:47:23

في خطوة غير مسبوقة وبدعوة لتآخي سلمي في مدينة طمرة دعت مجموعة من الشباب الغيورين."...

قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!! قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!! 2019-04-30 | 11:17:17

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تلقت الشرطة خلال...

وزارة حماية البيئة : أسراب الخنافس السوداء المنتشرة في البلاد غير ضارة ولا تنقل امراضا ولا داع لرشها بالمبيدات وزارة حماية البيئة : أسراب الخنافس السوداء المنتشرة في البلاد غير ضارة ولا تنقل امراضا ولا داع لرشها بالمبيدات 2019-04-30 | 10:53:09

اكدت وزارة الحفاظ على البيئة اليوم الثلاثاء ان الخنفساء السوداء التي انتشرت في...

صور - تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة عشية رمضان صور - تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة عشية رمضان 2019-04-30 | 10:38:44

تم امس الاثنين وبمشاركة واسعة تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة في المسجد الاقصى...

بدء العمل بتطوير ساحة الجزار في البلدة القديمة بدء العمل بتطوير ساحة الجزار في البلدة القديمة 2019-04-30 | 10:33:38

باشرت شركة التطوير وبالتنسيق والتعاون مع بلدية عكا بتركيب عرائش جديدة وموحدة...

حريق في مطعم بكفرياسيف واضرار جسيمة دون اصابات حريق في مطعم بكفرياسيف واضرار جسيمة دون اصابات 2019-04-30 | 08:22:37

حريق شب الليله في مطعم ببلدة كفرياسيف وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق...

الطقس - اجواء حارة وجافة الطقس - اجواء حارة وجافة 2019-04-30 | 06:00:59

اليوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبياً الى حار وجافاً ، ويطرأ انخفاض على درجات...

المكر:اعتقال قاصر(15 عاما)بشبهة حيازة مسدس ومخدرات المكر:اعتقال قاصر(15 عاما)بشبهة حيازة مسدس ومخدرات 2019-04-29 | 22:14:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الحركة الاسلامية تحريض مؤتمر صحفي الناصرة فندق الشيخ رائد صلاح المتابعة لجنة سائق الشاحنة الدامي الفريديس مصرع يافا عائلة حيفا مفرق المحكمة تصريح مدعي رانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقازيدان عابد اسراء المستشفى زيارتها الناصرة اطلاق نار العفولة القطار الخفيف القدس محاولة طعن اعتقال شاب عربي مقدسي سكين تشييع جثمان يونس مرعي رئيس مجلس محلي الفريديس وفاة قرية مقواه الاخير مسيرة الميلاد عيد التقليدية مدينة الناصرة مشاركة واسعة ال 34 طالب جامعي تنفيذ عملية تفجيرية القطار الخفيف في القدس اعتقال علي ابو حسان هيفاء وهبي محاولة اختطاف باريس فرنسا شرطة مركز . لبنان النجمة سلاح الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري طعن زوجته كريات ملاخي ابنيه شقيقها شرطة اعتقال اصابة الجنوبطعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة وسيم حسين نصار طبيب دكتور مدير عيادة الشخير انقطاع مستشفى رمبام حيفا سحب الجنسية الاسرائيلية داعش الوزير درعي انضموا تنظيم ارهابي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com