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واشنطن تدرس إعلان الإخوان المسلمين 'منظمة إرهابية'



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس إعلان جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".



وبحسب الصحيفة، فإن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من الشهر الجاري.


وأشارت إلى أن السيسي حث ترامب على اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر في وصف الحركة باعتبارها "منظمة إرهابية". مشيرةً إلى أن هذا سيؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها وعل أفرادها وحظر سفرهم.


ووفقًا للصحيفة، فإن ترامب تفاعل بإيجابية مع دعوة السيسي واعتبرها منطقية، حتى أن بعض مساعديه اعتبروا ذلك التزامًا تجاه تلك القضية.


وتشير الصحيفة إلى أن القضية أثارت جدلًا داخل الإدارة، مشيرةً إلى أن اجتماعًا عقد الأسبوع الماضي لمحددي السياسات من مختلف الإدارات بما في ذلك مجلس الأمن القومي، حيث أيد ذلك جون بولتون مسؤول المجلس، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، فيما عارضه البنتاغون وموظفو الأمن القومي ومحامون حكوميون ودبلوماسيون لأسباب قانونية وسياسية.




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