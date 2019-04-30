واشنطن, تدرس, إعلان, الإخوان, المسلمين, 'منظمة, إرهابية',

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تصادف اليوم ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني الذي ولد في دمشق عام1923. تخرج...
أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة الانقلاب العسكري ضد...
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرة فرنسا لدى تل أبيب هيلين لو غال، للاحتجاج...
كشفت السلطات القضائية في بريطانيا عن تفاصيل جديدة، تتعلق بمقتل فتاة مصرية قبل...
في سياق تحذيره من الترويج للشائعات بين الأصدقاء والجيران، وجه بابا الفاتيكان...
ابتدأت الانتخابات العامة في الهند, اكبر ديمقراطية في العالم, لاختيار...
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أن أحد منفذي هجمات سريلانكا، التي أودت...
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن تأييد موسكو لإرسال...
قالت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء، إنها تتعامل مع حادث في مدينة كرايست تشيرتش، دون أن...
دافع الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، عن الدعم الذي يقدمه إلى "المملكة العربية...