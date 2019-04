الرئيسية | عالمي

واشنطن تدرس إعلان الإخوان المسلمين 'منظمة إرهابية'









ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس إعلان جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".



وبحسب الصحيفة، فإن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد طريقة لفرض عقوبات على الجماعة بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في التاسع من الشهر الجاري.





وأشارت إلى أن السيسي حث ترامب على اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر في وصف الحركة باعتبارها "منظمة إرهابية". مشيرةً إلى أن هذا سيؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية عليها وعل أفرادها وحظر سفرهم.





ووفقًا للصحيفة، فإن ترامب تفاعل بإيجابية مع دعوة السيسي واعتبرها منطقية، حتى أن بعض مساعديه اعتبروا ذلك التزامًا تجاه تلك القضية.





