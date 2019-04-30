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تسريب: هذا هو هاتف آيفون الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال موقع "فوربس" الأميركي إن التحديثات التي ستطرأ على هاتف آيفون "أكس 11" الجديد ستكون مثيرة حقا، وخاصة ما يتعلق بحجم الكاميرات الخلفية التي تبدو مختلفة كليا عن أي شيء صممته آبل.



وأظهرت صورة ومقطع فيديو سربها ستيف مكفلاي الذي يعمل مع موقع "كاش كارو" الهندي للتسوق أن الهاتف يحتوي على ثلاث كاميرات بحجم عدسة كبيرة نسبيا.


وكشف مكفلاي أن معلوماته تؤكد أن شاشات أجهزة "آيفون 11" و "آيفون 11 ماكس" ستكون بنفس قياسات النسخة السابقة من الهاتف وهي (5.8 بوصة و 6.5 بوصة) على التوالي.


وأخيرا أوضح مكفلاي وفقا لموقع "فوربس" أن زر كتم الصوت في هاتف "آيفون 11" سيكون عاموديا وليس أفقيا كما في السابق، فيما سيتم تغيير موقع الميكروفون الخلفي ليصبح قريبا من أسفل الكاميرا.


وأشار إلى أن السطح الخلفي للجهاز سيتكون من قطعة زجاجية واحدة "جديدة وفريدة من نوعها".




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