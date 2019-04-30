تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-30 13:30:08 إعلامية مصرية: ادعوا لرغدة "يارب تقوم بالسلامة" |  2019-04-30 13:04:53 تفاصيل جديدة عن مقتل المصرية مريم في بريطانيا |  2019-04-30 13:02:27 أعضاء الكنيست يؤدون اليوم تصريح الولاء |  2019-04-30 12:11:05 رسالة غريبة من البابا فرنسيس إلى "الحلاقين" |  2019-04-30 12:03:01 الهند تصوّت - 40 يوماً و900 مليون ناخب!! |  2019-04-30 11:47:23 اجتماع تشاوري في طمرة لمحاربة أفة العنف واطلاق النار |  2019-04-30 11:30:02 أوغندا - فيلة شرسة تقتل قرويَّيْن بعد هروبها من محمية طبيعية! |  2019-04-30 11:17:17 قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!! |  2019-04-30 10:53:09 وزارة حماية البيئة : أسراب الخنافس السوداء المنتشرة في البلاد غير ضارة ولا تنقل امراضا ولا داع لرشها بالمبيدات |  2019-04-30 10:38:44 صور - تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة عشية رمضان |  2019-04-30 10:35:47 أحد منفذي هجمات سريلانكا تدرب بدولة عربية |  2019-04-30 10:33:38 بدء العمل بتطوير ساحة الجزار في البلدة القديمة |  2019-04-30 10:00:11 علماء يطورون أعضاء بشرية في الحيوانات |  2019-04-30 09:32:47 روسيا تؤيد إرسال بعثة أممية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-04-30 08:27:27 تأثير الهواتف على خصوبة الرجال.. دراسة تحسم الجدل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أعضاء الكنيست يؤدون اليوم تصريح الولاء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



يؤدي أعضاء الكنيست المنتخبون عصر اليوم تصريح الولاء خلال جلسة افتتاحية احتفالية يعقدها المجلس التشريعي تحت رعاية رئيس الدولة ريؤوفين ريفلين. 




ويدخل الكنيست الحادية والعشرين تسعة وأربعون نائبا جديدا. 

كما تحتل تسع وعشرون امرأة مقاعد نيابية في الكنيست الجديدة، وفيها ثلاثة عشر نائبا غير يهودي ورقم قياسي من مثليي الجنس يصل الى خمسة نواب. 




كلمات متعلقة

أعضاء, الكنيست, يؤدون, اليوم, تصريح, الولاء,

تابعونــا

اجتماع تشاوري في طمرة لمحاربة أفة العنف واطلاق النار اجتماع تشاوري في طمرة لمحاربة أفة العنف واطلاق النار 2019-04-30 | 11:47:23

في خطوة غير مسبوقة وبدعوة لتآخي سلمي في مدينة طمرة دعت مجموعة من الشباب الغيورين."...

قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!! قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!! 2019-04-30 | 11:17:17

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تلقت الشرطة خلال...

وزارة حماية البيئة : أسراب الخنافس السوداء المنتشرة في البلاد غير ضارة ولا تنقل امراضا ولا داع لرشها بالمبيدات وزارة حماية البيئة : أسراب الخنافس السوداء المنتشرة في البلاد غير ضارة ولا تنقل امراضا ولا داع لرشها بالمبيدات 2019-04-30 | 10:53:09

اكدت وزارة الحفاظ على البيئة اليوم الثلاثاء ان الخنفساء السوداء التي انتشرت في...

صور - تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة عشية رمضان صور - تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة عشية رمضان 2019-04-30 | 10:38:44

تم امس الاثنين وبمشاركة واسعة تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة في المسجد الاقصى...

بدء العمل بتطوير ساحة الجزار في البلدة القديمة بدء العمل بتطوير ساحة الجزار في البلدة القديمة 2019-04-30 | 10:33:38

باشرت شركة التطوير وبالتنسيق والتعاون مع بلدية عكا بتركيب عرائش جديدة وموحدة...

حريق في مطعم بكفرياسيف واضرار جسيمة دون اصابات حريق في مطعم بكفرياسيف واضرار جسيمة دون اصابات 2019-04-30 | 08:22:37

حريق شب الليله في مطعم ببلدة كفرياسيف وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق...

الطقس - اجواء حارة وجافة الطقس - اجواء حارة وجافة 2019-04-30 | 06:00:59

اليوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبياً الى حار وجافاً ، ويطرأ انخفاض على درجات...

المكر:اعتقال قاصر(15 عاما)بشبهة حيازة مسدس ومخدرات المكر:اعتقال قاصر(15 عاما)بشبهة حيازة مسدس ومخدرات 2019-04-29 | 22:14:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان 2019-04-30 | 00:13:14

في حدث نادر، ضربت سلسلة هزات أرضية لبنان من جنوبه الى شماله، وتراوحت قوتها بين 3.2...

المستشار القضائي للحكومة: حكم الناخب لن يأتي في محل حكم المحكمة المستشار القضائي للحكومة: حكم الناخب لن يأتي في محل حكم المحكمة 2019-04-29 | 22:05:53

صرح المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بان قراره تقديم لائحة اتهام ضد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام حريق مدرسة بلدة قرية نحف اضرار جسيمة دون اصابات اضرار جسيمة في المكان الشيخ دنون خردة حريق قرية تجميع الواح سبست مادة مسرطنة اطفاء عكا زفولون حوادث الطرق مصرع 94 عربيا بداية العام 2015 منذ ضحايا شوارع البلادقداس جناز السيد المسيح مشاركة واسعة الرامه قرية قاصرون فتيان تصنيع سلاح الرملة اعتقال التحقيق 4 الشرطة مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة كفر مندا اعتقال مواجهات شرطة قاصرين مدخل القرية الصلح عكا محكمة المستشفى الفرنسي اعتراف رسمي تخصص كامل قسم الاطفال الناصرة نجاح حريق هائل قرب نين قرية اطاء طائرات اخماد طواقم منطقة مفتوحة اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة مصرع 29 قتيلا عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي 2016 المجتمع العربيالبروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية المغار احتفال اضاءة شجرة الميلاد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com