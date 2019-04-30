الهند تصوّت - 40 يوماً و900 مليون ناخب!!

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كشفت السلطات القضائية في بريطانيا عن تفاصيل جديدة، تتعلق بمقتل فتاة مصرية قبل...
في سياق تحذيره من الترويج للشائعات بين الأصدقاء والجيران، وجه بابا الفاتيكان...
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أن أحد منفذي هجمات سريلانكا، التي أودت...
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن تأييد موسكو لإرسال...
قالت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء، إنها تتعامل مع حادث في مدينة كرايست تشيرتش، دون أن...
دافع الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، عن الدعم الذي يقدمه إلى "المملكة العربية...
ظهر زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الاثنين، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في فيديو...
أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عدد التصريحات الكاذبة أو...
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن حدوث إطلاق نار قرب مدخل...
أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا لن تقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق...