الهند تصوّت - 40 يوماً و900 مليون ناخب!!

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ابتدأت الانتخابات العامة في الهند, اكبر ديمقراطية في العالم, لاختيار البرلمان الجديد, التي تمتد 40 يوماً ويشارك فيها 900 مليون ناخب!! أي, ثُمن البشرية!!بشكل عام تستمر الانتخابات يوماً واحداً وفي اليوم التالي تنشر النتائج, لكن في الهند عقبات عديدة, تجعل الانتخابات تبدأ من 11 نيسان وتنتهي في 19 أيار, ومن ثم تعلن النتائج في 23 أيار.. لماذا؟ عدد السكان الكبير جداً, 22 لغة رسمية مختلفة, عشرات الملايين من الأميين, مجتمعات قبلية تعيش بلا كهرباء وغيرها.. وقد شارك ابرز نجوم بوليوود, على رأسهم اميتاب باتشان و اشواريا راي, في التصويت.