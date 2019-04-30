اجتماع, تشاوري, في, طمرة, لمحاربة, أفة, العنف, واطلاق, النار,

في خطوة غير مسبوقة وبدعوة لتآخي سلمي في مدينة طمرة دعت مجموعة من الشباب الغيورين." طمرة اهل الخير" لاجتماع طارئ لطرح خطط وأفكار عملية لمنع تفاقم افة العنف التي استشرت في الوسط العربي عامة ومدينة طمرة خاصة حيث تشهد طمرة في الآونة الاخيرة موجة من العنف باستعمال السلاح واطلاق نار وقد اصيب نتيجة لذلك لا يقل عن 15 شابا بجروح ما بين متوسطة وخطيرة في المدينة جراء عمليات اطلاق النار

شارك في الاجتماع جمهور غفير من الشباب وبحضور بعض أعضاء البلدية وائمة مساجد ولجنةالمبادرة إبراهيم ابو الهيجاء. عبد الرحيم ذياب. ومحمد عياشي والتي اقيمت في قاعة المسجد الحكمة في المنطقة الصناعية .خلال الاجتماع تم طرح خطه عمل مشتركة من قبل الحضور لمحاربة آفة العنف وخاصة اطلاق النار العشوائي .وتطرق الاجتماع الى اقتراح اختيار لجنة مصغرة تعمل على مدار الساعة لتحضير لفعاليات ونشاطات مختلفة لمحاربة العنف ومشاركة أكبر عدد من الأهالي والشباب.هذا وقد أجمع الحضور على تقاعس الشرطة بمكافحة ومحاربة العنف والاسلحة غير المرخصة .