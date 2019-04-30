أوغندا - فيلة شرسة تقتل قرويَّيْن بعد هروبها من محمية طبيعية!

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من المقرر إطلاق نسخة لعبة نينتندو "ماريو كارت"، التي طال انتظارها، عبر الهواتف...
يحتفل المصريون اليوم 29 أبريل بعيد شم النسيم، أحد أهم أعياد مصر الفرعونية التي...
تتحضر شركة "أستون مارتن" لإطلاق سيارة رياضية جديدة، لتضمها لأسرة سياراتها...
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أعلنت لجنة تحقيق في تونس، الخميس، أن سبب وفاة رضع قبل شهر في مستشفى عمومي يعود...
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أكد موقع إنستغرام، الاثنين تعاونه مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية،...