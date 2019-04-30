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بات حصول نجم برشلونة ليونيل ميسي على الحذاء الذهبي شبه محسوم وبدون منافس بالأخص...
بيع الحذاءان اللذان ارتداهما الفرنسي بول بوغبا في كأس العالم 2018 في كرة القدم حيث...
ردّ مهاجم ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، بشكل ساخر على أسعار تذاكر...
شدد البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، على ضرورة الحذر خلال مواجهة ليفربول،...
لم يتمكن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام، من تجنب الحديث حول ناديه...
يبدو أن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بالحذاء الذهبي بات مسألة وقت ليس...
أثارت التقارير الإعلامية التي تحدثت مؤخرا عن انتقال نجم تشلسي إيدن هازارد إلى...
يثق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي باقترب فريقه من حسم لقب الدوري الإنجليزي،...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم ، أن نادي مانشستر يونايتد استسلم فيما يخص أمر رحيل...
وجه محمد صلاح لاعب ليفربول رسالة تهنئة إلى زميله في الفريق فيرجيل فان دايك، بعد...