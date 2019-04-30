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قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!!



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي  : تلقت الشرطة  خلال شهر نيسان 4/2019 شكوى من قبل رجل ،حول شاب قاصر قام بابتزازه بواسطة التهديدات عدة مرات. هذا وأوضح الضحية أن المشتبة قد خاطبه من خلال تطبيق الواتساب ومن خلال مكالمات هاتفية ورسائل نصية هدده ان لم ينقل له مبلغ 5،000 شيكل، فإنه سينشر صور ومراسلات حميمة للضحية.



فور تلقي الشكوى، تم فتح تحقيق، حيث تم توجيه الضحية لمقابلة المشتبه القاصر. وفي وقت اللقاء عليه ان يدفع للمشتبة مبلغ المال الذي طلبه. 



أثناء موعد اللقاء كان شرطيون سريون على جهوزية تامة وعند وصول المشتبه الى مكان اللقاء قاموا بالقاء القبض عليه.


 بعد توقيفه أحيل المشتبه الى محكمة الصلح في حيفا لطلب تمديد فترة توقيفه، لكن المحكمة لم توافق على طلب الشرطة وأطلقت سراحه في ظل قيود مشروطة.



 في اعقاب قرار محكمة الصلح تم تقديم استئناف من قبل الشرطة للمحكمة المركزية في حيفا  حيث رأت أنه كان من المناسب قبول طلب الشرطة وتمديد توقيف المشتبة حتى يتم تقديم لائحة اتهام ضده.


*مع نهاية تحقيق شامل ومكثف ، نجح محققو الشرطة بتشكيل بنية إثباتات ضد المشتبه لتقدم النيابة العامة لواء حيفا لائحة اتهام ضد المشتبه القاصر في محكمة الصلح للقاصرين وطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الاجراءات بتهمة الابتزاز عن طريق التهديدات*.

*هذا اليوم ستعقد جلسة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه*
قاصر 15 عاما من الجليل مشتبه بتهديد وابتزاز رجل - ادفع 5 الاف شيكل والا سأنشر صورك عبر الواتساب!!!




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