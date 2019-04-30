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وزارة حماية البيئة : أسراب الخنافس السوداء المنتشرة في البلاد غير ضارة ولا تنقل امراضا ولا داع لرشها بالمبيدات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اكدت وزارة الحفاظ على البيئة اليوم الثلاثاء ان الخنفساء السوداء التي انتشرت في البلاد ليست خطيرة ولا حاجة لرشها بمبيدات حشرية.خاصة ان وجودها يعود بالفائدة على الزراعة والمزارعين,.


واكد البيان الصادر عن وزارة حماية البيئة ان الخنفساء لا تنقل الامراض.


بعد غزوها لمناطق في لبنان وسوريا واﻻردن وصول الصراصير السوداء الى مدينة القدس وعدد من المدو والبلدات، حيث لاحظ المصلون في رحاب المسجد الاقصى وجودها في باحاته.
 
هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء أو ما يسمى صرصار الليل من الحشرات المهاجرة. ويصدر صرصار الليل أصواتاً مزعجة أثناء الليل، وذلك نتيجة احتكاك أجنحته العريضة بعضها ببعض، وعادةً ما يشعر الناس بالانزعاج جراء سماع هذا الصوت.







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