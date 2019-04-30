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صور - تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة عشية رمضان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم امس الاثنين وبمشاركة واسعة تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة في المسجد الاقصى المبارك .


وتم تنظيف القبة من قبل اطفائيين وسدنة المسجد الأقصى المبارك .

وبعد تنظيفها ثم القيام برش المبيدات الحشرية ضمن التحضيرات لشهر رمضان المبارك 
 




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