صور - تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة عشية رمضان

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يؤدي أعضاء الكنيست المنتخبون عصر اليوم تصريح الولاء خلال جلسة افتتاحية احتفالية...
في خطوة غير مسبوقة وبدعوة لتآخي سلمي في مدينة طمرة دعت مجموعة من الشباب الغيورين."...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تلقت الشرطة خلال...
اكدت وزارة الحفاظ على البيئة اليوم الثلاثاء ان الخنفساء السوداء التي انتشرت في...
باشرت شركة التطوير وبالتنسيق والتعاون مع بلدية عكا بتركيب عرائش جديدة وموحدة...
حريق شب الليله في مطعم ببلدة كفرياسيف وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق...
اليوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبياً الى حار وجافاً ، ويطرأ انخفاض على درجات...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...
في حدث نادر، ضربت سلسلة هزات أرضية لبنان من جنوبه الى شماله، وتراوحت قوتها بين 3.2...
صرح المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بان قراره تقديم لائحة اتهام ضد...