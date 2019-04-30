صور - تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة عشية رمضان

وتم تنظيف القبة من قبل اطفائيين وسدنة المسجد الأقصى المبارك .وبعد تنظيفها ثم القيام برش المبيدات الحشرية ضمن التحضيرات لشهر رمضان المبارك

تم امس الاثنين وبمشاركة واسعة تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة في المسجد الاقصى المبارك .

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