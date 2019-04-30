أحد, منفذي, هجمات, سريلانكا, تدرب, بدولة, عربية,

كلمات متعلقةأحد, منفذي, هجمات, سريلانكا, تدرب, بدولة, عربية,
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن تأييد موسكو لإرسال...
قالت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء، إنها تتعامل مع حادث في مدينة كرايست تشيرتش، دون أن...
دافع الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، عن الدعم الذي يقدمه إلى "المملكة العربية...
ظهر زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الاثنين، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في فيديو...
أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عدد التصريحات الكاذبة أو...
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن حدوث إطلاق نار قرب مدخل...
أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا لن تقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق...
أصدرت السلطة القضائية في السودان، قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين...
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، برام الله،...
أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل خمسة أشخاص أحدهم قس في هجوم استهدف كنيسة في...