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أحد منفذي هجمات سريلانكا تدرب بدولة عربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أن أحد منفذي هجمات سريلانكا، التي أودت بحياة العشرات قبل أيام، تدرب في صفوف تنظيم داعش المتشدد في سوريا.



ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين المطلعين على التحقيقات في تفجيرات سريلانكا الانتحارية، التي وقعت في عيد الفصح قبل 10 أيام، أن جميل محمد عبد اللطيف، سافر إلى مدينة الرقة في سوريا عام 2014.


وقال المحققون إن عبد اللطيف كان يخطط لتفجير نفسه في فندق "تاج سامودرا" في العاصمة كولومبو، بالتزامن مع تفجير انتحاريين آخرين أنفسهم في عدد من الكنائس والفنادق في  سريلانكا.


لكن المحققين يعتقدون أن جهاز التفجير الذي كان رفقة عبد اللطيف تعطل، مما دفعه إلى مغادرة الفندق والذهاب إلى نزل صغير، حيث فجر نفسه هناك وقتل اثنين آخرين.


وبدأت أول صلة مباشرة بين تنظيم داعش وأولئك الذين نفذوا التفجيرات الدامية تتكشف بعد ظهور زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي (47 عاما) في تسجيل مصور الاثنين.


ووصف البغدادي، المختفي عن الأنظار منذ 5 سنوات، هجمات سريلانكا بأنها "عمل انتقامي" بعد خسارة التنظيم جميع معاقله تقريبا في سوريا والعراق في الآونة الأخيرة.




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