بدء, العمل, بتطوير, ساحة, الجزار, في, البلدة, القديمة,

باشرت شركة التطوير وبالتنسيق والتعاون مع بلدية عكا بتركيب عرائش جديدة وموحدة لجميع الحوانيت في ساحة الجزار، بالاضافة لتركيب الاضاءة الجديدة، كما وتم الانتهاء من أعمال البستنة بالجهة المقابلة للحوانيت.

ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: نقوم في هذه الايام بعدة مشاريع حيوية في البلدة القديمة وبتعاون مثمر وناجح مع شركة تطوير عكا ومديرها الجديد يوفال بورات. وتهدف هذه الاعمال لتطوير البلدة القديمة ومنها ساحة الجزار.اقامة وتطوير مشاريع عديدة في البلدة القديمةوأكد الجمل انه في الفترة القريبة سيتم العمل على توسيع واستكمال موقف السيارات مقابل شط العرب حتى يصل الى جهة مدخل عكا في شارع فايتسمن. وايضا خلال هذه السنة سيتم العمل على تطوير ساحة الفاخورة اضافة الى اعمال البستنة في جميع انحاء البلدة القديمة.افتتاح مراحيض عامة جديدةواشار ادهم جمل الى انه خلال الفترة الحالية قامت شركة التطوير بتفعيل وتشغيل المراحيض العامة بجانب بوابة شط العرب وذلك بتمويل من قبل بلدية عكا، وخلال الفترة القريبة سيتم افتتاح المراحيض العامة بشكل رسمي في السوق العمومي.