نوال, الزغبي, تردّ, على, منتقدي, نسب, المشاهدة, بمعيار, النجاح,

لفت انتباه الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ تعليق إحدى المتابعات على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عندما شوّقت متابعيها لتتر مسلسل "لما بتحسبا" حيث اعتبرت المتابعة أن الكليب والفيديو يجب أن يصدرا معاً من أجل نسب المشاهدة.

وهذا التعليق دفع بالفنانة نوال الزغبي للردّ على المتابعة وقالت :"في ناس بتحفظ عدد المشاهدين... بس ما بيقدروا يحفظوا الاغنية وبتتنسى على مر السنين... بس النجاح هوي انو الكل يرددا ويغنيا وشكرا".يذكر أن أغنية الفنانة نوال الزغبي "لما بتحسبا" هي تتر مسلسل "بروفا"، من بطولة الممثلة ماغي بو غصن والفنان أحمد حلمي، ويخوضان من خلاله السباق الرمضاني المقبل.