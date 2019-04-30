تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-30 10:38:44 صور - تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة عشية رمضان |  2019-04-30 10:35:47 أحد منفذي هجمات سريلانكا تدرب بدولة عربية |  2019-04-30 10:33:38 بدء العمل بتطوير ساحة الجزار في البلدة القديمة |  2019-04-30 10:00:11 علماء يطورون أعضاء بشرية في الحيوانات |  2019-04-30 09:32:47 روسيا تؤيد إرسال بعثة أممية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-04-30 08:27:27 تأثير الهواتف على خصوبة الرجال.. دراسة تحسم الجدل |  2019-04-30 08:26:35 شرطة نيوزيلندا تتعامل مع حادث جديد بمدينة "مذبحة المسجدين" |  2019-04-30 08:22:37 حريق في مطعم بكفرياسيف واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-04-30 08:20:27 فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم" |  2019-04-30 06:34:06 أبوبكر البغدادي يظهر لاول مرة منذ 5 سنوات |  2019-04-30 06:00:59 الطقس - اجواء حارة وجافة |  2019-04-30 06:23:31 10 آلاف تصريح كاذب ومضلل لترامب |  2019-04-29 22:14:39 المكر:اعتقال قاصر(15 عاما)بشبهة حيازة مسدس ومخدرات |  2019-04-30 00:13:14 سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان |  2019-04-29 23:12:07 احمد حلمي يسخر من نجوى كرم: “راكبها عفريت”! |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

علماء يطورون أعضاء بشرية في الحيوانات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعمل علماء في جامعة طوكيو اليابانية على مشروع طموح يرمي لحل مشكلة البحث عن أعضاء بشرية بغرض زراعتها.



ووفق ما أوردت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فإن الباحثين يعملون على تشكيل بنكرياس من خلايا جذعية بشرية، لتزرع في الخنازير، بحيث تتطور لاحقا لعضو كامل جاهز للزراعة. 


ونقلت الوكالة عن البروفيسور هيروميتسو ناكوشي المشرف على البحث، قوله إنه يتوقع أن تبدأ اليابان عمليات تنمية الأعضاء البشرية في أجساد الحيوانات خلال عام واحد. 

ويخطط فريق ناكوشي لاستخدام الخلايا الجذعية المحفزة بكل جزئياتها لإعادة إنتاج بنكرياس، وذلك لقدرتها على التطور لأي نوع من الخلايا.


كذلك تتميز تلك الخلايا بقدرتها على التشكل من الخلايا البالغة دون الحاجة إلى أجنة، وهو ما سيشكل نقطة إيجابية تحل مشكلات عدم توافق الزرع.



وسيحقن العلماء خلايا جذعية محفزة في جنين خنزير معدل وراثيا ويفتقد القدرة على تطوير عضو البنكرياس، ويوضع بعدها الجنين في رحم بديل.


وقبل الولادة، سيتم إخراج الجنين لفحص أنسجة البنكرياس المستمدة من الخلايا الجذعية المحفزة البشرية، ومدى كفاءة عملها.


ويأمل فريق العلماء الياباني في استخدام البنكرياس المعدل وراثيا لعلاج مرضى السكري في غضون السنوات العشر القادمة.


وكانت وزارة التعليم والعلوم اليابانية قد أعطت الضوء الأخضر لعملية البحث المثيرة للجدل في الأول من مارس الماضي، والتي تنطوي على زراعة خلايا بشرية في أجسام حيوانات للوصول إلى أعضاء بشرية متكاملة.




كلمات متعلقة

علماء, يطورون, أعضاء, بشرية, في, الحيوانات,

تابعونــا

تأثير الهواتف على خصوبة الرجال.. دراسة تحسم الجدل تأثير الهواتف على خصوبة الرجال.. دراسة تحسم الجدل 2019-04-30 | 08:27:27

كشفت دراسة جديدة أن الهواتف الذكية المتصلة بشبكات الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) لها...

10 نصائح.. تمسك بها تهزم التعب! 10 نصائح.. تمسك بها تهزم التعب! 2019-04-29 | 22:10:13

يستيقظ البعض مع شعور بالتعب والإرهاق، فيلجأون مباشرة إلى القهوة علها تنقذهم. لكن...

اكتشاف المسؤول عن فرط الرغبة بتناول الطعام اكتشاف المسؤول عن فرط الرغبة بتناول الطعام 2019-04-29 | 15:55:44

توصلت دراسة جديدة إلى أن الرغبة الشديدة التي تدفعنا إلى تناول الطعام اللذيذ...

فوائد مذهلة للعدس بأنواعه فوائد مذهلة للعدس بأنواعه 2019-04-29 | 13:59:23

يُقبل كثير من الناس على اللحوم بشراهة، من دون أن يدركوا أن هناك "لحما آخر" أرخص...

سنوات تفصلنا عن سيطرة الأموات على فيسبوك سنوات تفصلنا عن سيطرة الأموات على فيسبوك 2019-04-29 | 13:53:06

قالت دراسة حديثة إن تعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأموات سيفوق...

عصير الطماطم يحمي من تجلط الدم عصير الطماطم يحمي من تجلط الدم 2019-04-29 | 11:56:37

يعد تجلط الدم العامل الرئيس المسبب لوفاة الملايين حول العالم، وتساعد أطعمة عديدة...

علماء: لا دليل علمي على ارتباط الهواتف بالسرطان! علماء: لا دليل علمي على ارتباط الهواتف بالسرطان! 2019-04-29 | 10:10:54

يقضي الكثير من الناس معظم أوقاتهم في استخدام الهواتف الذكية لتصفح مواقع التواصل...

لمن يريدون لمن يريدون 'العسل الأكثر فائدة' اليكم هذه النصائح الثمينة 2019-04-29 | 08:46:20

يقبل الكثيرون على استهلاك العسل بحثا عن المذاق الحلو والمنافع الصحية، لكن هذا...

8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك 8 أسباب تجعل وجهك يبدو أكبر من سنك 2019-04-28 | 15:01:56

هل سبق لك أن نظرت إلى المرآة وتعجبت لرؤية بعض البقع أو التجاعيد قبل الأوان؟ هل...

العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز 2019-04-28 | 13:12:43

أكد علماء من جامعة هارفارد أن بعض المواد التي تضاف لصناعة الخبز قد تتسبب بظهور...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يعقوب شاهين بيت لحم اللقب اراب ايدول مطار الاردن عمان وصول النجم حفل استقبال مفرق مجد الكروم حادث طرق ذاتي سائق اصابة شرطة اسعاف اطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحققمنعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم ابراهيم يوسف دبورية حادث عمل في مصنع قرية متأثرا بجراحه اصاباته امنية النعامي 7 اشهر وفاة الطفلة حورة حادث طرق مروع شارع الموت حافلة سيارة خصوصيةحريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصينفريق هامبورغ الالماني مؤنس دبور الناصرة لاعب سويسرا 4 مليون يورو يافة الناصرة اتهام رجل تنكيل تعذيب بناته حجاب منعها مدرسة حجاب مصرع مقتل حادث طرلاق مروع قرب عبلين حافلة سيارة اصابة شرطة اسعاف عبلين . دبورية حرق اطارات قتلى مصرع حادث طرق مروع اليقيعة الشرطة مصابين مستشفى الرامة 3 قتلى حادث طرق انقلاب سيارة يافة الناصرة مجدال هعيمك تخليص سائق شرطة اسعاف اصابة متوسطة طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف كفر كنا 1500 شخص يتظاهرون نصرة للحركة الاسلامية الشق الشمالي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com