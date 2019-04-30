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رانيا يوسف تقضي شم النسيم على شواطئ الجونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور من عطلتها التي تقضيها خلال الوقت الحالي في الجونة.

وحرصت رانيا يوسف على الاحتفال بشم النسيم بجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بجمبسوت ت قصير و عاري الصدر، ووجهت رسالة خاصة للمسيحيين هنأتهم فيها بعيد شم النسيم.
كما اثارت جدلًا أخر بنشر صورة لها برفقة السيناؤيست تامر حبيب، والإعلامي إنجي علي، والفنان أحمد السعدني، والفنانة منى زكي، وحرص الجميع على التخفي بملائه لكي لا تزهر ملابس البحر وتعرضهم للانتقادات.


ولجأت رانيا يوسف لإلغاء خاصية التعليقات على هذه الصورة حتى لا تتعرض فيها هي  والنجوم لانتقادات حادة.


من ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “وبينا معاد”، ويشاركها البطولة غادة عادل، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وسلوى خطاب، وكريم قاسم، ومحمد جمعة، وخالد أنور، وأسماء جلال، ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.


كما تشارك في فيلم «دماغ شيطان»، مع باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ونادية خيري وأسامة الزنكلوني وأسامة عبدالله وأشرف طلبة وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط وإخراج كريم إسماعيل.




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