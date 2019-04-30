من المقرر إطلاق نسخة لعبة نينتندو "ماريو كارت"، التي طال انتظارها، عبر الهواتف الذكية خلال الأيام المقبلة.

وأعلن عملاق الألعاب الياباني "نينتندو" أنه يقبل الآن طلبات الاختبارات التجريبية للعبة "ماريو كارت تور"، حيث يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد في أمريكا واليابان، الاشتراك في النسخة التجريبية المغلقة على موقع "نينتندو"، إذ يجري تشغيل البرنامج، ابتداء من 22 مايو وحتى 4 يونيو المقبلين.وعادة، يجري إصدار الاختبارات التجريبية قبل الإطلاق الرسمي لـ "ماريو كارت تور"، التي ستكون متاحة في كل من أجهزة: أندرويد وiOS، عند إصدارها.وفي أوائل عام 2018، كشفت الشركة لأول مرة أنها تقوم بتطوير تطبيق "ماريو كارت"، حيث كان من المفترض إطلاقها في مارس، ولكن نينتندو أجلت تاريخ الإطلاق إلى صيف 2019.وكشف المصممون أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت "لتحسين جودة التطبيق، وتوسيع المحتوى بعد الإطلاق"، وفقا لـ "Variety".ويتوقع العديد من المحللين أن تكون "تور كارت ماريو"، ضربة ناجحة بالنسبة لنينتندو.