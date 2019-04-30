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شرطة نيوزيلندا تتعامل مع حادث جديد بمدينة "مذبحة المسجدين"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء، إنها تتعامل مع حادث في مدينة كرايست تشيرتش، دون أن توضح المزيد من التفاصيل.



ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة النيوزلندية قولها إنها تتعامل مع حادث في كرايست تشيرتش، داعية المواطنين لتجنب المنطقة.


ولم يعرف على الفور نوع الحادث، فيما ذكر موقع "التلفزيون النيوزلندي" أن العناصر الأمنية تتعامل مع حادث في منطقة "فيليبستاون".




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