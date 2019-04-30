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صلاح يدخل على خط تذاكر كأس أمم أفريقيا بكلام "ساخر جدا"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ردّ مهاجم ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، بشكل ساخر على أسعار تذاكر مباريات كأس أفريقيا 2019، التي تحتضنها بلاده، بعد أقل من شهرين.



وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصري (5.8 دولار أميركي) كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفا فيها، و300 جنيه مصري (17.5 دولار) للدرجة الثانية و500 جنيه مصري (30 دولارا) للدرجة الأولى.


أما فيما يتعلق بأسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري، حددت اللجنة 200 جنيه (11.64 دولار) لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه (23.3 دولار) للدرجة الثانية، و600 جنيه (35 دولارا) للدرجة الأولى، و500 جنيه (30 دولارا) للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه (145 دولارا) للمقصورة الرئيسية.


وأثارت الأسعار، غير المسبوقة في عالم الكرة المصرية، ضجة واسعة وانتقادات تركزت على غلوها الشديد، خاصة فيما يتعلق بتذاكر الدرجة الثالثة التي اعتاد عشاق كرة القدم أن تكون في متناول الجميع.


ووفق ما ذكر موقع "مصراوي"، فإن صلاح علق على تغريدة للممثل محمد البزاوي، ينتقد فيها، ما اعتبره غلاء في أسعار تذاكر البطولة الأفريقية.




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