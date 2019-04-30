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حريق في مطعم بكفرياسيف واضرار جسيمة دون اصابات



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حريق شب الليله في مطعم ببلدة كفرياسيف وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره .


الحريق ادى الى اضرار في المطعم ولم يبلغ عن اصابات .

يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق


الصورة توضيحية ..

حريق في مطعم بكفرياسيف واضرار جسيمة دون اصابات




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