حريق, في, مطعم, بكفرياسيف, واضرار, جسيمة, دون, اصابات,

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الحريق ادى الى اضرار في المطعم ولم يبلغ عن اصابات .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريقالصورة توضيحية ..

حريق شب الليله في مطعم ببلدة كفرياسيف وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره .

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