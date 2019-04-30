تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-30 10:38:44 صور - تنظيف سطح قبة الصخرة المشرفة عشية رمضان |  2019-04-30 10:35:47 أحد منفذي هجمات سريلانكا تدرب بدولة عربية |  2019-04-30 10:33:38 بدء العمل بتطوير ساحة الجزار في البلدة القديمة |  2019-04-30 10:00:11 علماء يطورون أعضاء بشرية في الحيوانات |  2019-04-30 09:32:47 روسيا تؤيد إرسال بعثة أممية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-04-30 08:27:27 تأثير الهواتف على خصوبة الرجال.. دراسة تحسم الجدل |  2019-04-30 08:26:35 شرطة نيوزيلندا تتعامل مع حادث جديد بمدينة "مذبحة المسجدين" |  2019-04-30 08:22:37 حريق في مطعم بكفرياسيف واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-04-30 08:20:27 فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم" |  2019-04-30 06:34:06 أبوبكر البغدادي يظهر لاول مرة منذ 5 سنوات |  2019-04-30 06:00:59 الطقس - اجواء حارة وجافة |  2019-04-30 06:23:31 10 آلاف تصريح كاذب ومضلل لترامب |  2019-04-29 22:14:39 المكر:اعتقال قاصر(15 عاما)بشبهة حيازة مسدس ومخدرات |  2019-04-30 00:13:14 سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان |  2019-04-29 23:12:07 احمد حلمي يسخر من نجوى كرم: “راكبها عفريت”! |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو.. ترامب للملك سلمان: "لديكم أموال كثيرة، لا نريد خسارتكم، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دافع الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، عن الدعم الذي يقدمه إلى "المملكة العربية السعودية" وسط عديد الدعوات لأعضاء من الكنغرس والاوساط السياسية والجمعيات بوقف ذلك الدعم عن المملكة على خلفية "التحالف العسكري" الذي تقوده الرياض في اليمن، وقضية مقتل الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده في "إسطنبول" في مطلع أكتوبر 2018.



كشف ترامب في كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيديه في ولاية ويسكنسن الأمريكية مساء السبت 27 أبريل2019، عن بعض تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها سابقا مع العاهل السعودي، قائلا: "اتصلت بالملك "سلمان بن عبد العزيز"، فأنا معجب بالملك، وقلت: أيها الملك، نحن نخسر كثيرا في الدفاع عنكم، أيها الملك لديكم أموال كثيرة".


وأضاف ترامب مخاطباً الحشود: "يشترون السعودية الكثير منا، اشتروا بقيمة "450 مليار دولار"، لدينا أشخاص يريدون مقاطعة "السعودية"، هم اشتروا منا بقيمة 450 مليار دولار، وأنا لا أريد خسارتهم وخسارة أموالهم، وعسكريا نحن ندعم استقرارهم".


وكان ترامب، قد أعلن بعد زيارته إلى المملكة عام 2017، عن عقد اتفاقيات وصفقات بين واشنطن والرياض تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية-الأمريكية التي استضافتها الرياض بحضور ما لا يقل عن 55 من قادة الدول العربية والإسلامية.




كلمات متعلقة

فيديو.., ترامب, للملك, سلمان:, "لديكم, أموال, كثيرة،, لا, نريد, خسارتكم،, نحن, نخسر, كثيرا, في, الدفاع, عنكم",

تابعونــا

أحد منفذي هجمات سريلانكا تدرب بدولة عربية أحد منفذي هجمات سريلانكا تدرب بدولة عربية 2019-04-30 | 10:35:47

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أن أحد منفذي هجمات سريلانكا، التي أودت...

روسيا تؤيد إرسال بعثة أممية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي روسيا تؤيد إرسال بعثة أممية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي 2019-04-30 | 09:32:47

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن تأييد موسكو لإرسال...

شرطة نيوزيلندا تتعامل مع حادث جديد بمدينة "مذبحة المسجدين" شرطة نيوزيلندا تتعامل مع حادث جديد بمدينة "مذبحة المسجدين" 2019-04-30 | 08:26:35

قالت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء، إنها تتعامل مع حادث في مدينة كرايست تشيرتش، دون أن...

أبوبكر البغدادي يظهر لاول مرة منذ 5 سنوات أبوبكر البغدادي يظهر لاول مرة منذ 5 سنوات 2019-04-30 | 06:34:06

ظهر زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الاثنين، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في فيديو...

10 آلاف تصريح كاذب ومضلل لترامب 10 آلاف تصريح كاذب ومضلل لترامب 2019-04-30 | 06:23:31

أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عدد التصريحات الكاذبة أو...

الخارجية الأمريكية: إطلاق نار قرب مدخل سفارتنا في هايتي الخارجية الأمريكية: إطلاق نار قرب مدخل سفارتنا في هايتي 2019-04-29 | 23:01:32

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن حدوث إطلاق نار قرب مدخل...

لافروف: لكل شيء حدود ولن نقبل بالإرهابيين في إدلب إلى الأبد لافروف: لكل شيء حدود ولن نقبل بالإرهابيين في إدلب إلى الأبد 2019-04-29 | 15:55:19

أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا لن تقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق...

حجز عقارات أسرة البشير وقادة نظامه حجز عقارات أسرة البشير وقادة نظامه 2019-04-29 | 15:55:46

أصدرت السلطة القضائية في السودان، قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين...

عباس : لن نقبل أموالا منقوصة وسنصرف 60% من الراتب عباس : لن نقبل أموالا منقوصة وسنصرف 60% من الراتب 2019-04-29 | 14:00:19

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، برام الله،...

هجوم إرهابي يستهدف كنيسة في بوركينا فاسو هجوم إرهابي يستهدف كنيسة في بوركينا فاسو 2019-04-29 | 13:49:35

أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل خمسة أشخاص أحدهم قس في هجوم استهدف كنيسة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عبد مصطفى ابو قويدر ابنه نجله يوسف اب ابنه فتاة شاب وطفل عرب النقب حادث طرق مروع الجنوب اسعاف شرطة باتي بوريسوف برشلونة بث مباشر مباراة حي دوري ابطال اوروبا بلدية الناصرة اجواء مشحونة مصادقة ميزانية بلدية مجلس بلدي 10 مقابل 9 اعضاء جثة امرأة اطلاق نار علامات عنف بيت في قرية الرامة سميرة اسماعيل اطلاق نارمصرع قتيلا عربيا 93 حوادث طرق قاتلة منذ بداية العام 2015ريان غانم 9 سنوات مصرع دهس بيت جن دراجة هوائية مستشفى وفاة شرطة سيارة مصرع شاب حادث طرق مروع كريات اتا اسعاف شرطة منطقة حيفا سيارة عبلين احمد الشيخ احمد بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين النقابات الفلسطينية عمال حماية سهيل دياب هستدروت اطلاق نار مدخل مبنى تجاري سخنين مجهولون وابل شرطة تحطم زجاج اصابه خطيرة شاب سقط من علو 5 امتار في كفر ياسيف الجديدة المكرالطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي اعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه نداء حمدان نشأت ملحم صورة الله يرحمك فيسبوك مجد الكروم فيسبوك رامي ليفي فصل اقالة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com