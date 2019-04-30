أبوبكر, البغدادي, يظهر, لاول, مرة, منذ, 5, سنوات,

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أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عدد التصريحات الكاذبة أو...
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، عن حدوث إطلاق نار قرب مدخل...
أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا لن تقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق...
أصدرت السلطة القضائية في السودان، قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين...
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مشاركته في جلسة مجلس الوزراء، برام الله،...
أعلنت مصادر أمنية ومحلية مقتل خمسة أشخاص أحدهم قس في هجوم استهدف كنيسة في...
تلقت المخابرات العامة في سريلانكا معلومات حول التحضير لشن سلسلة هجمات إرهابية...
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق،...
ارتفع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مقاطعة بينغكولو غربي...
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "لم ولن ترضخ للإرهاب الاقتصادي"...