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الطقس - اجواء حارة وجافة



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اليوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبياً الى حار وجافاً ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


والاربعاء، يكون الجو حارا نسبياً الى حار وجافاً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


والخميس، يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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