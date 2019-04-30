10, آلاف, تصريح, كاذب, ومضلل, لترامب,

أظهرت إحصائية نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عدد التصريحات الكاذبة أو المضللة، للرئيس دونالد ترامب، تجاوزت "10 آلاف تصريح".

وكان من المفترض أن تغطي الإحصائيات التي تولاها فريق "تقصي الحقائق" في الصحيفة، المئة يوم الاولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك.وسجل 22 بالمئة من هذه التصريحات أثناء تجمعات "أعيدوا أميركا عظيمة" التي ابتعد فيها ترامب كثيرا عن الواقع والحقائق بحسب الصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أن اللافت "تكرار ترامب لنفس العبارات الخاطئة في تصريحاته وخطاباته".