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المكر:اعتقال قاصر(15 عاما)بشبهة حيازة مسدس ومخدرات



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض على فتى قاصر من سكان بلدة المكر البالغ من العمر 15 عامًا بشبهة حيازة مسدسً وعدة كيلوغرامات من المواد المشتبه كمخدرات خطرة

كجزء من تطبيق القانون للحد من حيازة الأسلحة والمخدرات غير القانونية، بهدف الحفاظ على امن وسلامة الجمهور ، قام أفراد شرطة سريون ومن وحدة مكافحة الشغب، بنشاط مبادر به في بلدة المكر لإجراء تفتيش بضبط أسلحة ومخدرات غير قانونية.

أثناء التفتيش، في أحد المنازل تم ضبط مسدس مجهز لإطلاق النار وثلاثة كيلوغرامات من المواد المشتبه كمخدرات خطرة من نوع الماريحوانا وكيلوغرام من الحشيش.

في نهاية النشاط ، تم توقيف قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا للاشتباه به بحيازة السلاح والمخدرات، ووفقًا لاحتياجات التحقيق ، سيحال غدا إلى محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب تمديد توقيفه على ذمة التحقيق.

التحقيق مستمر ومتوقع توقيف مشتبهين إضافيين.

المكر:اعتقال قاصر(15 عاما)بشبهة حيازة مسدس ومخدرات




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