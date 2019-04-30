سلسلة, هزات, أرضية, تضرب, لبنان,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...
صرح المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بان قراره تقديم لائحة اتهام ضد...
مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسيون اليوم الاثنين اعتقال المشتبهين بقضية المرحومة...
بمشاركة واسعة واجواء مميزة , احتفت بلدة شعب صباح اليوم الاثنين بيوم الصحة تحت...
تظاهر العشرات من اهالي مجد الكروم مساء اليوم الاثنين امام مركز الشرطة في البلدة...
تحت عنوان "منكبر سوا" إنطلقت اليوم (الإثنين) أولى فعاليات المهرجان الذي ينظمه...
تعرض بكر مرعي (42 عامًا) من مجدل شمس بوعكة صحيّة صباح يوم الاثنين 22.4.2019، ويقول “شعرت...
اصيبت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً باطلاق نار قرب منتزه للالعاب في مدينة قلنسوة عصر...
: أعلن مركز الفلك الدولي، عن موعد أول أيام شهر رمضان 2019، فلكيًا، في غالبية الدول...
في الكلية الاكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا تتواصل على قدم وساق...